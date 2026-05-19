Josep Guardiola weg bij Manchester City, dit wordt zijn opvolger

19 mei 2026, 07:51   Bijgewerkt: 09:11
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Pep Guardiola staat voor een vertrek bij Manchester City. Volgens meerdere betrouwbare Engelse media neemt hij in de zomer afscheid, waarmee een van de succesvolste periodes uit de Premier League-geschiedenis ten einde komt. Intern wordt Enzo Maresca inmiddels gezien als de grote favoriet om het stokje over te nemen op het Etihad Stadium.

Guardiola neemt afscheid met minstens twee gewonnen prijzen dit seizoen. Met de winst van de FA Cup tegen Chelsea pakte de club zaterdag alweer de twintigste hoofdprijs onder leiding van de 55-jarige manager. Ook de Carabao Cup werd dit seizoen aan de prijzenkast toegevoegd, terwijl City nog altijd kans maakt op de landstitel.

Maresca moet de nieuwe architect van City worden, amper vier maanden nadat hij vertrok bij Chelsea. De Italiaan werd in december al nadrukkelijk genoemd als kandidaat, mede doordat binnen de club steeds sterker het gevoel leefde dat Guardiola zijn afscheid voorbereidde. Kort daarna verliet Maresca Stamford Bridge en meldde hij Chelsea zelfs dat hij gesprekken voerde met vertegenwoordigers van City over de functie.

Guardiola sluit indrukwekkend hoofdstuk af bij Manchester City

Hoewel Guardiola nog tot medio 2027 vastlag, hield Manchester City de afgelopen maanden rekening met een vertrek. De club bleef hopen op een langer verblijf, maar de signalen werden steeds duidelijker. De laatste competitieduels tegen Bournemouth en Aston Villa worden nu de slotstukken van een uitzonderlijke periode waarin Guardiola City naar zes Premier League-titels en de eerste Champions League-winst uit de clubgeschiedenis leidde.

Vooral het thuisduel met Aston Villa kan emotioneel beladen worden. City kan dan mogelijk nog de titel grijpen als het de achterstand op Arsenal weet goed te maken.

Opvallend genoeg hield Guardiola zelf de deur richting een langer verblijf de afgelopen weken nog nadrukkelijk op een kier. Toen hem voorafgaand aan de FA Cup-finale werd gevraagd of Wembley zijn laatste bezoek als City-manager zou zijn, reageerde hij kort: “Ik heb nog een contract voor een jaar.”

Na de bekerwinst kreeg hij opnieuw vragen over zijn toekomst. “Geruchten?”, antwoordde Guardiola met een glimlach, waarna hij het interview abrupt beëindigde met: “Nog een fijne avond.”

Maresca keert terug op vertrouwde grond

Maandagavond viel ook de naam van Bayern München-trainer Vincent Kompany, maar volgens The Athletic is Maresca de topkandidaat. Fabrizio Romano maakt zelfs melding van een akkoord over een driejarig contract: "Here we go", voegt hij zijn bekende slagzin eraan toe.

In de persoon van Maresca kiest City voor iemand die de club kent. De Italiaan werkte eerder al bij Manchester City als trainer van het Onder 21-team en keerde later terug als assistent van Guardiola bij het eerste elftal.

De 46-jarige coach bouwde de afgelopen jaren snel een sterke reputatie op. Hij loodste Leicester City terug naar de Premier League en beleefde vervolgens een succesvol eerste seizoen bij Chelsea, waar hij zich plaatste voor de Champions League en zowel de Conference League als het WK voor clubs won.

Toch ontstond er in Londen al snel onrust rond zijn positie. Maresca liet in december, vlak na een overwinning op Everton, doorschemeren dat hij zich niet altijd gesteund voelde. “Die 48 uur voor de wedstrijd tegen Everton waren de slechtste sinds ik hier ben, omdat veel mensen ons niet steunden”, zei hij destijds.

Zijn mogelijke komst betekent tegelijk het begin van een nieuwe fase voor Manchester City. De club kende de afgelopen seizoenen steeds vaker sportieve terugvalmomenten, ondanks het dominante tijdperk onder Guardiola. Vorig seizoen eindigde City dertien punten achter kampioen Liverpool en bleef het voor het eerst in jaren zonder prijs. Ook dit seizoen kende de ploeg moeilijke fases, met onder meer een reeks zonder competitiezege en teleurstellende resultaten in Europa.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
280 Reacties
674 Dagen lid
598 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Jordi pak je kans en zorg dat je vader trots op jou en Pep kan zijn.

Pep Guardiola

Pep Guardiola
Manchester City
Team: Man City
Functie: Coach
Leeftijd: 55 jaar (18 jan. 1971)

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Arsenal
37
43
82
2
Man City
36
43
77
3
Man Utd
37
16
68
4
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool
37
10
59

