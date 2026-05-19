Supporters boos op KNVB vanwege nieuw ticketsysteem

De KNVB is enthousiast over de invoering van een nieuw digitaal ticketsysteem dat gekoppeld is aan een identiteitsbewijs, zo weet RTL Nieuws te melden. De bond stuit echter wel op aanzienlijke weerstand vanuit diverse supportersverenigingen. Waar de voetbalbond het zogeheten Persoonlijk Digitaal Toegangssysteem (PDT) beschouwt als een middel om misdragende fans sneller te identificeren en de service voor bezoekers te verbeteren, maken veel supporters zich grote zorgen over hun privacy en de toegankelijkheid van het voetbal.

Met dit nieuwe systeem, dat ook wel Identity Based Access wordt genoemd, moeten stadionbezoekers hun identiteitsbewijs scannen en koppelen aan een app op hun telefoon. Een fysieke toegangskaart is in dat geval niet langer nodig. Verschillende clubs hebben de afgelopen periode, in ruil voor subsidie, deelgenomen aan een pilot van de KNVB. PSV is hierbij de eerste club die het systeem volledig persoonsgebonden heeft gemaakt. In Eindhoven zijn de ervaringen tot dusver positief en zullen de fysieke kaarten komend seizoen volledig verdwijnen. "De rijen zijn korter, omdat het super snel werkt", zegt een woordvoerder van PSV. "We weten wie we in het stadion hebben en je hebt geen probleem meer als je je seizoenkaart bent vergeten".

Artikel gaat verder onder video

Ondanks de positieve geluiden uit Eindhoven klinkt er vanuit de achterban veel kritiek. Carli Klijn, woordvoerder van supportersvereniging FSV De Feijenoorder, benadrukt dat veiligheid geen punt van discussie is, maar dat de zorgen vooral de privacy betreffen. "Daar is nog weinig over bekend", zegt Klijn. "We zijn op dit moment nog helemaal niet meegenomen in de ontwikkelingen". Ook Susanne Wichhart van de supportersvereniging van Vitesse spreekt zich fel uit tegen het plan en wijst op eerdere technische kwetsbaarheden. "De hack bij Ajax heeft laten zien dat het niet moeilijk is om in het systeem te komen", waarschuwt zij. Wichhart vraagt zich bovendien af waarom de voetbalsport altijd zo hard moet worden aangepakt, waarbij zij verwijst naar incidenten bij festivals of in het uitgaansleven.

Dat de techniek nog niet in elk stadion vlekkeloos werkt, bleek eerder dit seizoen bij Feyenoord. De Rotterdamse club experimenteerde met een digitaal ticketsysteem, maar moest na problemen met de app en een storing vlak voor een wedstrijd noodgedwongen teruggrijpen op fysieke seizoenkaarten. Frank Kriellaars, voorzitter van Supporterscollectief Nederland, vreest dat het systeem de drempel voor een stadionbezoek verhoogt en spontaan bezoek onmogelijk maakt. "Je wil die drempel zo laag mogelijk houden, nu gebeurt het tegenovergestelde", stelt Kriellaars. "Het doel is: 'Voetbal voor iedereen', maar dat is volledig in strijd met dit nieuwe systeem". Uit een rondvraag blijkt bovendien dat supporters momenteel weinig hinder ondervinden van lange wachtrijen en dat het doorsturen van kaarten prima verloopt.

De KNVB stelt daarentegen dat het systeem zwarthandel tegengaat en juist kan leiden tot minder collectieve straffen, zoals het weren van uitsupporters. "Clubs weten met dit systeem precies wie er in het stadion is en ook mag", aldus de voetbalbond. "Daardoor is er duidelijkheid voor iedereen". Volgens een woordvoerder van de bond zijn ook burgemeesters en de overheid groot voorstander van de plannen. Wanneer de app definitief verplicht wordt voor alle profclubs is nog onduidelijk, al wordt het seizoen 2027/2028 als streefdatum genoemd. De KNVB kan dit echter nog niet bevestigen en wacht eerst de resultaten van de pilots af, die komende zomer worden verwacht.