Het grootste wereldkampioenschap voetbal aller tijden staat voor de deur. Deze zomer zijn 48 landen vertegenwoordigd op het toernooi in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. De komende tijd licht FCUpdate alle deelnemers uit. Vandaag is het de beurt aan Kroatië, de nummer drie van het afgelopen WK.

Kroatië plaatste zich moeiteloos voor het WK, al was dat ook wel te verwachten in kwalificatiegroep L. Het Balkanland had met Tsjechië, de Faeröer, Montenegro en Gibraltar een relatief eenvoudige route naar het wereldkampioenschap. Alleen tegen Tsjechië werden punten gemorst, maar verder bleef Kroatië foutloos, met liefst 26 gemaakte treffers.

Artikel gaat verder onder video

Al in november kwalificeerde het land, met een bevolking van nog geen vier miljoen inwoners, zich voor het toernooi dankzij een 3-1 overwinning op de Faeröer. In dat duel was er een grote rol weggelegd voor PSV-routinier Ivan Perisic, die met twee assists aan de basis stond van de overwinning. Perisic is overigens zeker niet de enige ervaren rot in de selectie van de Kroaten, maar daarover later meer.

Weer een succes voor Zlatko Dalic?

Kroatië was de afgelopen twee WK’s behoorlijk succesvol. De man achter die prestaties is Zlatko Dalic, die sinds 2017 bondscoach is van de nationale ploeg. De oefenmeester, die als speler geen bijzondere loopbaan kende, verraste vriend en vijand op het WK van 2018 in Rusland. Voor het eerst sinds 1998, toen Kroatië debuteerde op een WK, haalde het de finale. Frankrijk was destijds met 4-2 te sterk, maar Kroatië liet zien een serieuze tegenstander te zijn op grote toernooien.

Op het WK van 2022 in Qatar bewees Dalic dat die finaleplaats geen incident was. Kroatië bereikte opnieuw de halve finales, waar uiteindelijk winnaar Argentinië te sterk was (3-0). In de troostfinale pakten de Kroaten brons na een overwinning op Marokko (2-1). Een kanttekening is dat Kroatië op het afgelopen EK (2024 in Duitsland) al sneuvelde in de groepsfase, al kende het land een zware poule met onder meer Spanje en Italië.

In 2017 nam Dalic het over van Ante Cacic, maar in eerste instantie had hij nog geen contract bij de Kroatische bond. Toen hij zich uiteindelijk kwalificeerde voor het WK van 2018, kreeg hij alsnog een verbintenis aangeboden.

Programma WK 2026: topwedstrijd in Groep L

Kroatië – de huidige nummer elf van de FIFA-ranking – komt tijdens het WK van 2026 in actie in Groep L, waar vooral één duel in het oog springt. Voetballiefhebbers kunnen zich opmaken voor een affiche tussen Engeland en Kroatië. De twee favorieten van de poule treffen elkaar al in het eerste groepsduel.

De uitslag van dat duel kan bepalend zijn voor de groepswinst. De andere tegenstanders zijn Panama (33e op de FIFA-ranking) en Ghana (74e). Op papier zouden deze tegenstanders een formaliteit moeten zijn voor Kroatië.

Speelschema Kroatië (Groep L)

17 juni - 22.00 uur: Engeland - Kroatië (Dallas)

24 juni - 01.00 uur: Panama - Kroatië (Toronto)

27 juni - 23.00 uur: Kroatië - Ghana (Philadelphia)

WK-historie: sinds 1998 (bijna altijd) van de partij

Kort na de onafhankelijkheidsverklaring in 1991 groeide Kroatië uit tot een serieuze speler in het internationale voetbal. Het eerste WK-succes volgde in 1998, toen het land bij zijn debuut direct derde werd. Vooral de kwartfinale tegen Duitsland geldt als legendarisch: de toenmalig Europees kampioen werd met 3-0 verslagen.

In de halve finale verloor Kroatië van Frankrijk, waarna het in de troostfinale het Nederlands elftal van bondscoach Guus Hiddink versloeg (2-1). Met spelers als Dennis Bergkamp (bekend van zijn wereldgoal tegen Argentinië), de broertjes Ronald en Frank de Boer, Patrick Kluivert en Edwin van der Sar beschikte Oranje over grote namen, maar Kroatië trok aan het langste eind.

De daaropvolgende WK’s waren minder succesvol. In 2002 en 2006 strandde Kroatië in de groepsfase, terwijl het land zich in 2010 niet wist te kwalificeren. Ook in 2014 kwam het niet verder dan de poulefase.

Bekende namen: wordt dit het laatste WK van Modric?

Luka Modric is de onbetwiste ster van Kroatië. De middenvelder is sinds 2006 een vaste waarde in de nationale ploeg en stond aan de basis van de grootste successen. Waar veel mensen ervan uitgingen dat de aanvoerder na het EK van 2024 zou stoppen, is hij twee jaar later – op veertigjarige leeftijd – nog altijd van de partij in Noord-Amerika. Samen met Perisic is hij de grote leider van het team.

Andrej Kramaric, Mario Pasalic en doelman Dominik Livakovic zijn andere ervaren krachten die zich al vaker hebben laten zien op eindtoernooien. Daarnaast lijkt Josip Sutalo van Ajax zeker van een plek in de WK-selectie. De verdediger is al langere tijd een vaste waarde bij Dalic.

Opnieuw een outsider voor de wereldtitel

Kroatië zal zelden als topfavoriet worden bestempeld, maar heeft op de afgelopen WK’s bewezen een constante outsider te zijn. In een poule met Engeland, Ghana en Panama moet een plek bij de eerste twee in ieder geval haalbaar zijn. Kan de ervaren ploeg van Dalic opnieuw hoge ogen gooien op het wereldtoneel?