Robert van Overdijk is een serieuze kandidaat om algemeen directeur van Feyenoord te worden, zo weet Valentijn Driessen. De huidige directeur van het circuit in Zandvoort werd twee jaar geleden al in verband gebracht met Ajax en AZ, maar nu lonkt dus een andere topclub in de Eredivisie.
Donderdag maakte Feyenoord bekend dat Dennis te Kloese per 1 juli vertrekt. Inmiddels heeft Feyenoord een headhuntersbureau ingeschakeld om te helpen bij de zoektocht naar een opvolger. De aanstelling van Robert Eenhoorn, voormalig algemeen directeur van AZ, zou een lastig verhaal zijn. Daarnaast is een andere Robert ook in de running.
"Ik kreeg een naam doorgespeeld, die al eerder een keer gepolst is door Feyenoord als algemeen directeur. Dat is Robert van Overdijk", vertelt Valentijn Driessen in de podcast Kick-Off. "Hij is de directeur van het circuit in Zandvoort en heeft ook de Grand Prix naar Nederland gehaald. Hij heeft al eerder gesprekken gehad met AZ, daar stond hij ook op een lijst. En hij schijnt ooit al gesproken te hebben met Feyenoord." Daarnaast werd Van Overdijk in het verleden ook genoemd bij Willem II, FC Twente en Ajax.
Volgens Driessen staat Van Overdijk positief tegenover een overstap van de motorsport naar de voetballerij. Daarbij speelt mee dat de Grand Prix in Zandvoort na 2026 niet meer op de Formule 1-kalender zal staan.
Volgens Driessen is Eenhoorn ook nog in beeld om Te Kloese op te volgen. "Hij heeft de ervaring bij AZ en heeft in allerlei commissies gezeten. Daar hoef je geen selectieprocedure aan vooraf te laten gaan. Ik denk dat hij zich daar ook te groot voor voelt.''
Marcel van der Kraan bevestigt dat de naam van Eenhoorn nog altijd rondzingt. "Die is niet van tafel bij Feyenoord. Zijn hart heeft altijd bij Feyenoord gelegen. Ik zou het een goede keuze vinden, omdat hij heel goed ligt bij de achterban. Als je weet dat je rust in de tent creëert met Eenhoorn, die vooral in zijn topsportwereld veel binnen brengt en als je daardoor mensen als Van Bronckhorst en Van Wonderen goed kan laten functioneren... Dan zou ik het geen slechte keuze vinden."
Dit soort dingen ben ik geen fan van. Beter voor iemand kiezen die ruime ervaring heeft met een dergelijke functie in de voetballerij
Dat wordt een burgertje voor 20 euro en een klein biertje voor 15.🤪
Robert Eenhoorn, voormalig algemeen directeur van AZ, zou een lastig verhaal zijn en waarom, omdat er een voorzitter van de RVC zit mister president de alleenheerser van BodeGOM met gom in zijn kont die vastgeplakt wil blijven zitten op zijn stoel en alles in het werk stelt de statuten te veranderen om nog 4 jaar te mogen blijven plakken. De Man die Feyenoord kapot maakt en iedereen de deur wijst. Supporters wordt eens wakker en ga tegen deze man opheft maken dat hij op moet zouten en niet iedereen zo maar weg stuurt. Jullie pakken juist de verkeerde mensen aan. Hij zit er om controle uit te oefenen en heeft iedereen zijn gang laten gaan zonder in te grijpen die slaapjanus. Als die weg is dan staat de deur open voor een professioneel team aan deskundige die Feyenoord naar een nog hoger niveau kunnen tellen waar D te Kloese mee bezig was en die jullie supporters met van Persie hebben verguist maar helaas de verkeerde mensen aangevallen. van Bodegom had je moeten aanpakken. Die zet kwaad bloed bij de club en meerdere binnen de club.
