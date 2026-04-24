Feyenoord moet het vermoedelijk de rest van het seizoen zonder stellen. De middenvelder van de Rotterdammers heeft een blessure opgelopen.

Dat nieuws maakte Robin van Persie vrijdagmiddag bekend op de persconferentie van Feyenoord in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Groningen van zaterdag: "Over Moder heb ik minder goed nieuws. Hij is er morgen niet bij en waarschijnlijk de rest van het seizoen ook niet. Dat is echt een aderlating voor ons."

Daarnaast is het onduidelijk wanneer Anel Ahmedhodžić weer terugkeert bij Feyenoord. Hij staat nog niet op het trainingsveld en ontbreekt dan ook in de selectie voor het duel met de Groningers. Er is echter ook goed nieuws: Givairo Read kan tegen de Trots van het Noorden weer minuten maken in het shirt van Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

"Het gaat goed met Read", aldus Van Persie. "Hij keert terug in de selectie en zou in de basis kunnen starten. Ook Gernot Trauner zit er weer bij."