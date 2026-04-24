Live voetbal

Drama voor Feyenoord: Jakub Moder komt dit seizoen niet meer in actie

24 april 2026, 14:55   Bijgewerkt: 15:01
Feyenoord-speler Jakub Moder
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Feyenoord moet het vermoedelijk de rest van het seizoen zonder Jakub Moder stellen. De middenvelder van de Rotterdammers heeft een blessure opgelopen.

Dat nieuws maakte Robin van Persie vrijdagmiddag bekend op de persconferentie van Feyenoord in aanloop naar de wedstrijd tegen FC Groningen van zaterdag: "Over Moder heb ik minder goed nieuws. Hij is er morgen niet bij en waarschijnlijk de rest van het seizoen ook niet. Dat is echt een aderlating voor ons."

Daarnaast is het onduidelijk wanneer Anel Ahmedhodžić weer terugkeert bij Feyenoord. Hij staat nog niet op het trainingsveld en ontbreekt dan ook in de selectie voor het duel met de Groningers. Er is echter ook goed nieuws: Givairo Read kan tegen de Trots van het Noorden weer minuten maken in het shirt van Feyenoord.

Artikel gaat verder onder video

"Het gaat goed met Read", aldus Van Persie. "Hij keert terug in de selectie en zou in de basis kunnen starten. Ook Gernot Trauner zit er weer bij."

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de FCUpdate-app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
  • 21 apr. 09:53
8 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Feyenoord - Groningen

Feyenoord
16:30
FC Groningen
Wordt gespeeld op 25 apr. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
31
49
77
2
Feyenoord
30
21
55
3
NEC
30
24
54
4
Twente
30
19
53
5
Ajax
30
20
51

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws