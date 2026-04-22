Deze topvoetballers duiken op in het escortschandaal in Italië

De eerste namen van profvoetballers zijn opgedoken in het omvangrijke escortschandaal in Italië. In gelekte documenten en afgeluisterde gesprekken komen tientallen spelers voor, al is hun exacte rol onbekend en is er geen sprake is van formele beschuldigingen.

Het onderzoek draait om een netwerk dat via een evenementenbureau luxe avonden organiseerde in het nachtleven van Milaan, waarbij vrouwen – vaak jonge modellen – werden ingezet voor betaald gezelschap. Volgens justitie fungeerde dit bureau als dekmantel voor een breder systeem waarin ontmoetingen tussen welgestelde klanten, onder wie profvoetballers, en deze vrouwen werden gefaciliteerd. De organisatie zou een groot deel van de inkomsten hebben afgeroomd.

Lange lijst met namen van topspelers

Artikel gaat verder onder video

Volgens informatie uit het onderzoek van de Guardia di Finanza zouden meer dan zestig sporters voorkomen in de dossiers. Het gaat daarbij om namen die genoemd worden in gesprekken, aanvragen of contactmomenten, zonder dat duidelijk is wat hun betrokkenheid precies was. Veel voetballers uit de Serie A duiken op.

Opvallend is dat vooral spelers met een link naar Inter Milan en AC Milan vaak terugkomen. Zo verwijzen gebruikte sleutelwoorden onder meer naar Alessandro Bastoni, Raoul Bellanova, Yann Bisseck, Achraf Hakimi, Philippe Coutinho, Milan Škriniar en Carlos Augusto, spelers die nu of in het recente verleden actief waren voor de Nerazzurri. Aan de kant van Milan worden namen genoemd als Koni De Winter, Rafael Leão, Olivier Giroud en Jérémy Ménez.

Ook andere clubs duiken op in de stukken. Zo wordt de naam van Riccardo Calafiori genoemd. In relatie tot Juventus vallen namen als Dušan Vlahović en Arthur Melo, evenals een minder duidelijke verwijzing naar “Alvaro”, mogelijk Álvaro Morata. Een vermelding van “Hisen” zou kunnen wijzen op Dean Huijsen. In de stukken worden alleen achternamen genoemd, wat de onzekerheid vergroot.

Zoekopdrachten naar Gianluca Scamacca en Matteo Ruggeri leveren ook resultaten op, terwijl bij Lazio ook Nuno Tavares en Daniel Maldini worden genoemd. Daarnaast zijn er verwijzingen naar Daniel Maldini en oud-speler Dejan Stanković.

Tegelijkertijd benadrukken onderzoekers dat het op dit moment onmogelijk is om vast te stellen of – en zo ja in welke mate – deze spelers daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van de aangeboden diensten.

Geen bewijs van strafbare betrokkenheid

In het arrestatiebevel tegen de hoofdverdachten zijn de namen van vermeende klanten bewust weggelaten. Betaalde seks is in Italië niet strafbaar, waardoor de genoemde spelers geen onderwerp zijn van strafrechtelijke vervolging.

“Het is geen misdrijf. De vrouwen werkten vrijwillig en er is geen sprake van geweld in de onderzochte feiten”, aldus de Guardia di Finanza.

Dat betekent dat de aanwezigheid van namen in de stukken uiteen kan lopen van daadwerkelijk contact tot slechts een vermelding in gesprekken. Wat hun precieze rol was, is op dit moment niet vast te stellen.

Wel schetsen de documenten een beeld van exclusieve avonden in Milaan, waar profvoetballers zich onder de aanwezigen bevonden. Vrouwen zouden hen daar tegen betaling gezelschap hebben gehouden, waarbij de organisatie een aanzienlijk deel van de inkomsten ontving.

Een van de betrokken vrouwen verklaarde: “Ik hield tien procent over aan de tafel van die voetballer die drieduizend uitgaf, en hetzelfde gold voor de hockeyspelers.”

Voorzichtigheid geboden

De zaak bevindt zich nog in een vroeg stadium en is grotendeels gebaseerd op interpretaties van afgeluisterde gesprekken en sleutelwoorden. Daardoor blijft grote voorzichtigheid geboden bij het trekken van conclusies.

Voor alle genoemde spelers geldt dat hun naam voorkomt in het dossier, maar dat er geen sprake is van bewezen of strafbare betrokkenheid. De komende periode moet duidelijk maken of er verdere stappen volgen binnen het onderzoek.