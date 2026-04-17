Opvallende beelden: Roma-coach Gasperini verlaat persconferentie in tranen

Gian Piero Gasperini, de trainer van AS Roma, is vrijdag geëmotioneerd weggelopen bij een persconferentie. De 68-jarige trainer is op de vooravond aan het treffen met zijn vorige werkgever, Atalanta, onder druk komen te staan door uitlatingen van zijn voorganger en huidig technisch adviseur van de club, Claudio Ranieri.

Gasperini maakte afgelopen zomer na negen jaar bij Atalanta te hebben gewerkt de overstap naar AS Roma. Met nog zes speelronden te gaan strijden zowel zijn vorige club als zijn huidige werkgever nog om de Europese tickets. Roma begint morgen (zaterdag) als nummer zes van de competitie aan het treffen met nummer zeven Atalanta. Het gat tussen beide clubs bedraagt slechts vier punten, dat kan dus oplopen tot zeven, gelijk blijven óf slinken naar één enkel punt.

Ranieri zorgde vorige week, voorafgaand aan het duel met hekkensluiter Pisa, voor opschudding met een aantal uitlatingen over Gasperini. Zo zei Ranieri onder meer dat Gasperini afgelopen zomer 'slechts' vierde keus was bij Roma en dat hij pas in beeld was gekomen toen de drie topkandidaten bedankt hadden voor de klus. Ook hield Ranieri vol dat de trainer achter alle aankopen van afgelopen zomer stond. Dankzij een hattrick van Donyell Malen was Roma afgelopen weekend vervolgens met 3-0 te sterk voor Pisa.

"Voor mij was dit een ongelooflijke verrassing", zegt Gasperini over de uitlatingen van Ranieri, geciteerd door Football Italia. "Ik had dit niet verwacht. In al mijn jaren heb ik nog nooit dit soort zaken te horen gekregen. Sindsdien heb ik ervoor gewaakt om niet te reageren. Vooral om de club, het team en de supporters geen pijn te doen", aldus de ervaren trainer. Vragen over zijn toekomst bij AS Roma wilde Gasperini niet beantwooreden. "Je blijft ernaar vragen, maar ik wil alleen over de wedstrijd praten. Ik wil geen problemen veroorzaken, deze vraag veroorzaakt problemen."

Vervolgens werd Gasperini gevraagd naar zijn succesvolle jaren in Bergamo. Met Atalanta plaatste hij zich vijf keer voor de Champions League en wist hij in 2024 beslag te leggen op de Europa League, door het tot dat moment het hele seizoen nog ongeslagen Bayer Leverkusen van Xabi Alonso in de finale met 3-0 te verslaan. Volgens Gasperini was de harmonie binnen Atalanta de reden van de successen. "Maar op een gegeven moment veranderde dat een beetje, deels omdat de club in andere handen kwam en deels doordat de vaderfiguur waar ik heel close mee was...", verwees Gasperini naar grootaandeelhouder Antonio Percassi, maar toen kreeg hij het te kwaad en verliet hij geëmotioneerd de persconferentie.