‘Roma wacht voorwaarden koopoptie Malen niet af en legt hem onmiddellijk vast’

13 april 2026, 10:19
Donyell Malen viert een van zijn drie treffers bij AS Roma - Pisa
© Imago / Realtimes
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

AS Roma is niet van plan om te wachten tot de voorwaarden voor de koopoptie voor Donyell Malen allemaal zijn voldaan voordat het de Nederlander definitief inlijft. Volgens transferexpert Nicolò Schira hebben de Romeinen besloten om de optie nu al vrijwillig te lichten.

Malen maakte afgelopen winter op huurbasis de overstap van Aston Villa naar AS Roma. Daarbij werd een voorwaardelijke koopoptie afgesproken. Als de Italianen zich zouden plaatsen voor de Champions League of Europa League en Malen minstens de helft van de wedstrijden zou spelen, zou hij voor 25 miljoen definitief vertrekken naar Rome.

In Italië is de 27-jarige Nederlander een ware sensatie. De 51-voudig international speelde tot dusver twaalf competitiewedstrijden voor AS Roma, waarin hij al tien keer trefzeker was. Daarmee maakt Malen nog serieus kans op de topscorerstitel van Italië. Op dit moment voert Lautaro Martínez van Internazionale de lijst aan met zestien treffers.

De Romeinen zijn zeer te spreken over Malen en hebben volgens Schira besloten om de voorwaarden voor de koopoptie niet af te wachten, maar deze direct te lichten. De aanvaller speelde wel al in meer dan de helft van de wedstrijden mee, maar Roma staat momenteel op een plaats die recht geeft op deelname aan de Conference League. De Italianen maken nu een bedrag van 25 miljoen euro over aan Aston Villa, waarna Malen nog tot medio 2030 onder contract staat in Stadio Olimpico.

Donyell Malen

AS Roma
Leeftijd: 27 jaar (19 jan. 1999)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Roma
12
10
2025/2026
Aston Villa
21
4
2024/2025
Dortmund
14
3
2024/2025
Aston Villa
14
3

Meer info

Stand Serie A 2025/2026

Serie A
GS
DS
PT
4
Juventus
32
26
60
5
Como
32
30
58
6
Roma
32
17
57
7
Atalanta
32
16
53
8
Bologna
32
5
48

