Malen schiet Roma naar Champions League, Como ook miljardenbal in

Een krankzinnige slotavond in de Serie A heeft voor grote verschuivingen gezorgd in de strijd om Champions League-voetbal. Donyell Malen schoot AS Roma de Champions League in, Como stelde ook een ticket voor het miljardenbal veilig en AC Milan gaf het in eigen huis volledig weg tegen Cagliari.

Como slaat toe in chaotisch duel met Cremonese

Het Como van Cesc Fàbregas begon de laatste speelronde als nummer vijf, maar had nog uitzicht op een topvierklassering. De bezoekers begonnen sterk en kregen na 36 minuten loon naar werken. Diao stormde langs de linkerflank en vond Douvikas, wiens inzet nog werd gekeerd door Audero. De rebound viel echter voor de voeten van Jesus Rodriguez, die de openingstreffer binnenschoot.

Direct na rust sloeg Como opnieuw toe. Rodriguez leverde ditmaal de assist af en Douvikas werkte bij de tweede paal overtuigend af voor de 0-2. Cremonese kwam terug via een strafschop van Bonazzoli nadat Ramon Vardy in de rug liep, maar daarna ontspoorde het duel volledig.

Djuric kreeg rood terwijl hij nota bene opwarmde langs de zijlijn en even later moest ook Grassi vertrekken. Como profiteerde optimaal. Een discutabele strafschop werd door Lucas Da Cunha hard en laag binnengeschoten voor 1-3. In de slotfase zette dezelfde Da Cunha de kroon op het werk met een lage knal in de korte hoek. Een vijfde treffer werd nog afgekeurd wegens buitenspel, maar dat veranderde niets meer aan de feestvreugde: Como speelde zich de Champions League in. Voor Cremonese resteert degradatie naar de Serie B.

Donyell Malen is goud waard voor AS Roma

Roma wist vooraf dat winst noodzakelijk was en beleefde in Verona een nerveuze avond. De thuisploeg begon fel en dwong Svilar al vroeg tot een redding, waarna ook Bowie gevaarlijk werd. Aan de andere kant groeide Dybala langzaam in de wedstrijd. Zijn vrije trap werd knap onder de lat vandaan getikt door Montipò.

Na rust kantelde alles in korte tijd. Valentini kreeg zijn tweede gele kaart na een overtreding op Dybala, waardoor Verona met tien man verder moest. Kort daarna wees de VAR naar de stip vanwege hands van Bowie. Montipò stopte de penalty van Donyell Malen nog, maar de Oranje-aanvaller reageerde alert in de rebound: 0-1.

Roma rook bloed en bleef drukken. Dybala werd nog gestuit door een moedige redding van Montipò en ook Soulé kwam dicht bij de tweede treffer. In de slotfase volgde alsnog de bevrijding. Stephan El Shaarawy maakte in zijn laatste optreden een einde aan alle spanning door de 0-2 binnen te schieten, waarna Roma na zeven jaar afwezigheid eindelijk weer de Champions League bereikte.

Milan implodeert tegen Cagliari

San Siro ontplofte al na twee minuten toen Saelemaekers een afvallende bal schitterend controleerde en raak schoot voor Milan. Het leek de perfecte start voor een ploeg die móést winnen, maar het elftal zakte daarna volledig weg.

Cagliari nam het initiatief over en werd gevaarlijk via Gaetano, terwijl Maignan meermaals moest redden. Na twintig minuten viel de gelijkmaker alsnog. Een hoekschop werd door Mina teruggekopt, waarna Borrelli het snelst reageerde van dichtbij: 1-1.

Het boegeroep bij rust werd na de pauze alleen maar harder. Milan bracht Pulisic, later ook Modric, Fullkrug en Leão, maar de chaos achterin bleef. Na 57 minuten sloeg Cagliari opnieuw toe. Een vrije trap zorgde voor complete paniek in het strafschopgebied, Maignan redde eerst nog op Borrelli, maar Juan Rodriguez kopte de rebound binnen.

Daarna leek Milan volledig te breken. Maignan hield zijn ploeg nog overeind met meerdere reddingen op onder meer Borrelli, Zappa en Gaetano, terwijl Mendy zelfs een enorme kans op 1-3 liet liggen. Aan de overkant schoten Pulisic, Modric en Rabiot hun mogelijkheden onbenut voorbij. In blessuretijd kreeg Fullkrug nog een halve kans uit een voorzet van Leão, maar ook die leverde niets meer op. Milan gaat daardoor de Europa League in.

Alle wedstrijden begonnen zondagavond later door chaos rondom de derby Torino - Juventus.