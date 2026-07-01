Live voetbal

‘AC Milan luistert naar droom Ibrahimovic en wil Oranje-international losweken bij Liverpool’

1 juli 2026, 10:17
Alisson, Konaté, Ekitike, Van Dijk, Gravenberch, Gakpo, Kerkez, Frimpong, Wirtz, Szoboszlai en Jones van Liverpool
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

AC Milan wil zich deze zomer versterken met Virgil van Dijk, zo weet La Gazzetta dello Sport. De 34-jarige verdediger heeft nog een contract voor een seizoen bij Liverpool, maar zou de Engelse topclub na 8,5 seizoenen kunnen verlaten. De komst van Van Dijk zou de droom zijn van Zlatan Ibrahimovic.

AC Milan werkt momenteel hard aan de selectie voor komend seizoen. De Italianen braken het eigen transferrecord al om Gonçalo Ramos over te nemen van Paris Saint-Germain; de Milanezen betaalden een bedrag van zo’n 74 miljoen euro voor de Portugese spits. De nummer vijf van afgelopen Serie A-seizoen wil nu ook de verdediging van een kwaliteitsimpuls voorzien.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de roze sportkrant is Van Dijk voor die positie in beeld. Ibrahimovic, adviseur bij AC Milan, zou dromen van de komst van de Nederlander en dit in het voorjaar al hebben laten weten aan de clubleiding. Eigenaar Gerry Cardinale heeft dit voorstel van Ibrahimovic momenteel in beraad en evalueert de haalbaarheid hiervan.

Het is nog niet duidelijk of het ook daadwerkelijk tot een bod gaat leiden, maar La Gazzetta dello Sport wijst alvast twee struikelblokken aan. Aan de ene kant is de kans aanwezig dat Liverpool de Nederlander niet wil laten gaan, aangezien ook Ibrahima Konaté deze zomer al is vertrokken naar Real Madrid. Mochten The Reds wel besluiten Van Dijk te verkopen, zou zijn salaris een probleem kunnen vormen voor Milan. Mocht de komst van de verdediger van Liverpool niet haalbaar blijken, zou ook Gonçalo Inacio van Sporting Portugal in beeld zijn.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Justin Kluivert in Oranje

‘Oranje moet zich diep, heel diep schamen na verschrikkelijke afgang’

  • Gisteren, 11:05
  • Gisteren, 11:05
  • 9
Virgil van Dijk Nederland - Marokko

Virgil van Dijk compleet belachelijk gemaakt om uitspraken na Nederland - Marokko

  • Gisteren, 19:07
  • Gisteren, 19:07
  • 2
Virgil van Dijk

Virgil van Dijk heeft aan één woord genoeg om het WK te beoordelen

  • Gisteren, 10:26
  • Gisteren, 10:26
  • 1
5 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

Meer info

Stand Serie A 2026/2027

Serie A
GS
DS
PT
1
Milan
0
0
0
2
Atalanta
0
0
0
3
Bologna
0
0
0
4
Cagliari
0
0
0
5
Como
0
0
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws