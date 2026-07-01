AC Milan wil zich deze zomer versterken met , zo weet La Gazzetta dello Sport. De 34-jarige verdediger heeft nog een contract voor een seizoen bij Liverpool, maar zou de Engelse topclub na 8,5 seizoenen kunnen verlaten. De komst van Van Dijk zou de droom zijn van Zlatan Ibrahimovic.

AC Milan werkt momenteel hard aan de selectie voor komend seizoen. De Italianen braken het eigen transferrecord al om Gonçalo Ramos over te nemen van Paris Saint-Germain; de Milanezen betaalden een bedrag van zo’n 74 miljoen euro voor de Portugese spits. De nummer vijf van afgelopen Serie A-seizoen wil nu ook de verdediging van een kwaliteitsimpuls voorzien.

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Volgens de roze sportkrant is Van Dijk voor die positie in beeld. Ibrahimovic, adviseur bij AC Milan, zou dromen van de komst van de Nederlander en dit in het voorjaar al hebben laten weten aan de clubleiding. Eigenaar Gerry Cardinale heeft dit voorstel van Ibrahimovic momenteel in beraad en evalueert de haalbaarheid hiervan.

Het is nog niet duidelijk of het ook daadwerkelijk tot een bod gaat leiden, maar La Gazzetta dello Sport wijst alvast twee struikelblokken aan. Aan de ene kant is de kans aanwezig dat Liverpool de Nederlander niet wil laten gaan, aangezien ook Ibrahima Konaté deze zomer al is vertrokken naar Real Madrid. Mochten The Reds wel besluiten Van Dijk te verkopen, zou zijn salaris een probleem kunnen vormen voor Milan. Mocht de komst van de verdediger van Liverpool niet haalbaar blijken, zou ook Gonçalo Inacio van Sporting Portugal in beeld zijn.