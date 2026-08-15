AZ slaat genadeloos toe tegen FC Utrecht, dat slechte start beleeft in de Eredivisie

AZ heeft FC Utrecht zaterdagavond hardhandig met 1-4 verslagen in Stadion Galgenwaard. De thuisploeg begon nog fel en kreeg vroeg enkele goede mogelijkheden, maar zag AZ gaandeweg de controle overnemen. Een rechtstreeks binnengedraaide corner van Peer Koopmeiners brak vlak voor rust de ban, waarna de Alkmaarders direct na de hervatting genadeloos toesloegen.

Voorafgaand aan de wedstrijd stond FC Utrecht stil bij het overlijden van clubicoon Leo van Veen. Er werd een minuut stilte gehouden en op de Bunnikside werd een spandoek getoond. Vervolgens begon de ploeg van Anthony Correia sterk. Ángel Alarcón dwong doelman Jari de Busser al vroeg tot een redding, waarna Yoann Cathline na voorbereidend werk van Artem Stepanov een nog grotere mogelijkheid naast schoot.

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AZ liet zich echter steeds nadrukkelijker gelden. Dave Kwakman probeerde het tweemaal van afstand en een voorzet van Weslley Patati belandde zelfs op de lat. Patati kreeg na een halfuur opnieuw een grote kans toen hij door de Utrechtse defensie slalomde, maar zijn schot rolde naast. Ook een volgende poging van de Braziliaan miste het doel rakelings.

Koopmeiners breekt Utrecht vlak voor rust

Op het moment dat FC Utrecht leek te mogen gaan rusten met een doelpuntloze stand, sloeg AZ alsnog toe. Peer Koopmeiners draaide een hoekschop rechtstreeks richting het doel. Door miscommunicatie tussen Dani de Wit en Vasilis Barkas kon niemand ingrijpen en verdween de bal ineens in het net: 0-1.

De schade werd voor Utrecht direct na rust veel groter. Patati kwam in de 47ste minuut over de linkerkant door en krulde de bal fraai in de verre hoek voor de 0-2. Nauwelijks twee minuten later lag ook de derde Alkmaarse treffer erin. Mateo Chávez verzorgde de voorzet, waarna Mexx Meerdink beheerst afrondde. Terwijl hij zijn doelpunt met het uitvak vierde, klonken in Galgenwaard de eerste fluitconcerten.

Utrecht probeerde zich terug in de wedstrijd te knokken. Stepanov liet in de 61ste minuut eerst een grote mogelijkheid liggen doordat hij te lang wachtte, maar uit de daaropvolgende hoekschop was het alsnog raak. De spits kopte van dichtbij binnen en bracht met de 1-3 de hoop even terug.

AZ laat opleving snel uitdoven

Die aansluitingstreffer veranderde weinig aan het spelbeeld. AZ bleef de betere ploeg, creëerde nieuwe mogelijkheden en hield Utrecht vrijwel volledig uit de buurt van het eigen doel. Kees Smit stuitte in de slotfase nog op Barkas.

In de 84ste minuut maakte invaller Ayoub Oufkir definitief een einde aan de laatste Utrechtse hoop. De jonge buitenspeler stond pas kort op het veld, maar vond uit een lastige hoek de verre hoek buiten bereik van Barkas. Daarmee bepaalde hij de stand op 1-4 en maakte AZ de pijnlijke avond voor FC Utrecht compleet. Voor Utrecht is het seizoen erg slecht begonnen: na twee duels heeft de ploeg van Correia nog nul punten. AZ staat op zes en overnacht op de koppositie.