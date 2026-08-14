Opvallende actie van Lutsharel Geertruida op Instagram na geruchten over Ajax

heeft opnieuw van zich laten horen op Instagram nu zijn naam nadrukkelijk rondzingt bij Ajax. De verdediger van RB Leipzig gaf donderdagavond een like aan een video waarin hem wordt opgeroepen trouw te blijven aan Rotterdam.

Het account @hooligansfromrotterdam plaatste een video met daarbij de duidelijke boodschap: "Rotterdam-Zuid, nergens anders Lutsha! Laat wat horen",. Geertruida besloot het bericht vervolgens te liken.

De actie valt op vanwege de transfergeruchten rond de 26-jarige international. Geertruida werd deze zomer al in verband gebracht met een terugkeer naar Feyenoord en een overstap naar PSV. Donderdag kwam daar ook Ajax bij. De Amsterdammers hebben contact opgenomen met RB Leipzig en de entourage van de verdediger.

Geertruida vaker cryptisch op Instagram

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Geertruida zorgde eerder al voor speculatie door een zandloper in zijn Instagram Story te plaatsen. Niet veel later bleek dat bericht waarschijnlijk te verwijzen naar zijn nieuwe nummer Lit, dat binnenkort verschijnt.

Het is niet de eerste keer dat Geertruida via sociale media inspeelt op de geruchten over zijn toekomst. Toen Feyenoord en PSV eerder werden genoemd, deelde hij een afbeelding van een zogenoemde Uno Reverse Card.