gaat deze zomer geen transfer naar Ajax maken, zo stelt Karim El Ahmadi in Voetbalpraat. De analist denkt dat een stap naar Amsterdam voor de verdediger met een uitgebreid verleden bij Feyenoord te ver gaat.

Geertruida lijkt deze zomer te gaan vertrekken bij RB Leipzig en wordt al enkele weken in verband gebracht met een stap naar PSV. Deze week werd gemeld dat ook Ajax heeft geïnformeerd naar de Oranje-international. Bij Voetbalpraat komt een mogelijke stap van de 26-jarige rechtsback naar de Johan Cruijff ArenA aan bod en krijgt El Ahmadi de vraag of hij dit ziet gebeuren.

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“Ik weet niet of hij het gaat doen met zijn Feyenoord-verleden”, begint de voormalig middenvelder van Feyenoord. “Maar ik denk wel dat hij echt een aanwinst voor elke club uit de top drie is.” Presentator Yordi Yamali vraagt of een stap naar PSV dan meer wordt geaccepteerd vanuit de fans van Feyenoord. “Ik denk dat het voor beide clubs wel zo is dat als je voor Feyenoord hebt gespeeld, dat je dan niet voor PSV of Ajax mag spelen”, probeert El Ahmadi zich in te leven in de Rotterdamse supporters. “Maar ik denk wel dat Ajax net een stapje te ver gaat voor hem.”

De oud-voetballer geeft aan dat het ‘wel eens’ gebeurt dat oud-spelers van Feyenoord bij Ajax belanden, waarbij hij Steven Berghuis als recent voorbeeld noemt. “Maar Geertruida is wel echt een Feyenoord-jongen uit de eigen jeugd…”, benadrukt El Ahmadi.

Hedwiges Maduro verwacht dat alles een stuk groter wordt gemaakt dan het is. “In deze periode wordt alles aangegrepen van: er zijn gesprekken. Maar niemand weet wat die gesprekken inhouden”, aldus de voormalig trainer van Almere City. “Ik kan met jou een gesprek aangaan en vragen of je koffie wil drinken, dat is al een gesprek. Gewoon om te polsen. Als hij zegt: ‘Ik wil niet’... Dan heb je geïnformeerd, that’s it.”