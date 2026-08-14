Ajax wist donderdagavond in de derde voorronde van de Conference League niet verder te komen dan een 2-2 gelijkspel bij het Ierse Shelbourne FC. Hoewel dit door de zege in eigen huis een week eerder voldoende is om de play-offs te bereiken, zijn de ochtendkranten keihard voor de ploeg van Míchel Sánchez.

“Een dramatisch Ajax heeft zich met pijn en moeite gekwalificeerd voor de play-offs van de Conference League”, begint het Algemeen Dagblad. De krant benadrukt dat de Amsterdammers worstelden met de huidige nummer vijf van Ierland. “Ajax blameerde zich door met vijf verdedigers te eindigen en ook nog de 1-2 voorsprong niet over de streep te kunnen trekken.”

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Ook De Telegraaf spreekt van een ‘blamage’ voor Ajax en stelt dat het elftal van Sánchez ‘onthutsend zwak’ speelde in Dublin. Na de 1-1 waren de Amsterdammers het volgens de krant ‘helemaal kwijt’. “Het was aan Maarten Paes te danken dat Ajax toen al niet écht in de problemen kwam”, klinkt het. Vlak voor rust kwam Ajax via Anton Gaaei weer op voorsprong, maar na de pauze had de ploeg van Sánchez het weer lastig. De krant spreekt van ‘ruim elf beschamende minuten’. In de slotfase slaagde Ajax er niet in om de voorsprong vast te houden. Was dat wel gelukt, dan zou Ajax ‘te rijkelijk zijn beloond’. “Want de spelers van Sánchez dachten het klusje op halve kracht te kunnen klaren.”

Het Parool spreekt van een ‘armetierige wedstrijd’ van Ajax, terwijl De Volkskrant vooral de aanval zonder Mika Godts en Steven Berghuis zag worstelen. “De Braziliaan Marcos Leonardo, voor bijna 20 miljoen euro overgekomen van Al-Hilal, was de spits van de Amsterdammers. Hij vormde een voorhoede met Oliver Edvardsen en Maher Carrizo”, schetst de krant. “Leonardo en Carrizo stelden teleur en maakten het de thuisploeg niet lastig.”