Ajax wist donderdagavond in de derde voorronde van de Conference League niet verder te komen dan een 2-2 gelijkspel bij het Ierse Shelbourne FC. Hoewel dit door de zege in eigen huis een week eerder voldoende is om de play-offs te bereiken, zijn de ochtendkranten keihard voor de ploeg van Míchel Sánchez.
“Een dramatisch Ajax heeft zich met pijn en moeite gekwalificeerd voor de play-offs van de Conference League”, begint het Algemeen Dagblad. De krant benadrukt dat de Amsterdammers worstelden met de huidige nummer vijf van Ierland. “Ajax blameerde zich door met vijf verdedigers te eindigen en ook nog de 1-2 voorsprong niet over de streep te kunnen trekken.”
Ook De Telegraaf spreekt van een ‘blamage’ voor Ajax en stelt dat het elftal van Sánchez ‘onthutsend zwak’ speelde in Dublin. Na de 1-1 waren de Amsterdammers het volgens de krant ‘helemaal kwijt’. “Het was aan Maarten Paes te danken dat Ajax toen al niet écht in de problemen kwam”, klinkt het. Vlak voor rust kwam Ajax via Anton Gaaei weer op voorsprong, maar na de pauze had de ploeg van Sánchez het weer lastig. De krant spreekt van ‘ruim elf beschamende minuten’. In de slotfase slaagde Ajax er niet in om de voorsprong vast te houden. Was dat wel gelukt, dan zou Ajax ‘te rijkelijk zijn beloond’. “Want de spelers van Sánchez dachten het klusje op halve kracht te kunnen klaren.”
Het Parool spreekt van een ‘armetierige wedstrijd’ van Ajax, terwijl De Volkskrant vooral de aanval zonder Mika Godts en Steven Berghuis zag worstelen. “De Braziliaan Marcos Leonardo, voor bijna 20 miljoen euro overgekomen van Al-Hilal, was de spits van de Amsterdammers. Hij vormde een voorhoede met Oliver Edvardsen en Maher Carrizo”, schetst de krant. “Leonardo en Carrizo stelden teleur en maakten het de thuisploeg niet lastig.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Maar dit was wel alarmerend ver door die ondergrens heen...Van een jonge speler als Mokio mag je dan toch meer verwachten dan het bedroevende niveau dat hij aantikte. Die hele voorhoede zou er toch op gebrand moeten zin nu eens wat te alten zien? Edvardsen: één leuke sprint, verder niks! Die spits - ik ga niet eens de moeite nemen zijn naam te onthouden - is gewoon een lachertje!
Michel deed ook nog een 'Koemannetje' door met 5 verdedigers de voorsprong proberen vast te houden tegen dit stelletje amateurs. Waar was de belofte om het voetbal terug te brengen naar aanvallend en aantrekkelijk voetbal wat bij de club hoort. Wat een armoe is dit Ajax.
Ja, het was niet goed. Ik snap dat als je de wedstrijd al met 3-1 begint, dat je misschien iets minder gemotiveerd bent om tot het gaatje te gaan, maar dit was wel lullig. Dit kan je de trainer ook wel aanrekenen dat hij z'n spelers hier niet gemotiveerd kan krijgen. Vooral de wissels, dan heb je al niet veel kans/tijd om jezelf te bewijzen, en dan lijkt het zo laconiek te gaan allemaal. Gaan ze pas echt hun best doen als het 2-4 zou worden? Zo kwam het wel op mij over.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Maar dit was wel alarmerend ver door die ondergrens heen...Van een jonge speler als Mokio mag je dan toch meer verwachten dan het bedroevende niveau dat hij aantikte. Die hele voorhoede zou er toch op gebrand moeten zin nu eens wat te alten zien? Edvardsen: één leuke sprint, verder niks! Die spits - ik ga niet eens de moeite nemen zijn naam te onthouden - is gewoon een lachertje!
Michel deed ook nog een 'Koemannetje' door met 5 verdedigers de voorsprong proberen vast te houden tegen dit stelletje amateurs. Waar was de belofte om het voetbal terug te brengen naar aanvallend en aantrekkelijk voetbal wat bij de club hoort. Wat een armoe is dit Ajax.
Ja, het was niet goed. Ik snap dat als je de wedstrijd al met 3-1 begint, dat je misschien iets minder gemotiveerd bent om tot het gaatje te gaan, maar dit was wel lullig. Dit kan je de trainer ook wel aanrekenen dat hij z'n spelers hier niet gemotiveerd kan krijgen. Vooral de wissels, dan heb je al niet veel kans/tijd om jezelf te bewijzen, en dan lijkt het zo laconiek te gaan allemaal. Gaan ze pas echt hun best doen als het 2-4 zou worden? Zo kwam het wel op mij over.