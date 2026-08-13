is ondanks de matige vertoning die Ajax op de mat legde tegen Shelbourne (2-2) positief over één speler aan Amsterdamse zijde. De voormalig doelman, als analist voor Ziggo Sport aanwezig bij het duel, steekt na afloop de loftrompet over invaller .

De 17-jarige Ouazane vond zichzelf afgelopen zondag na een prima voorbereiding terug in de basisopstelling van Ajax bij de start van de Eredivisie, uit tegen PEC Zwolle (0-2). Vier dagen later moest de talentvolle aanvallende middenvelder in Ierland genoegen nemen met een plek op de reservebank. Een dik halfuur voor tijd gunde trainer Míchel Sánchez Ouazane alsnog speelminuten, als vervanger van Julian Brandt mocht hij de wedstrijd uitspelen.

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Ajax speelde donderdagavond in Ierland een teleurstellende return tegen Shelbourne, dat in Amsterdam al met 3-1 was verslagen maar thuis een 2-2 gelijkspel uit het vuur sleepte tegen de Nederlandse recordkampioen. In de nabeschouwing wil Krul nog wel wat kwijt over Ouazane. "Ja, echt een diamantje", zegt de oud-keeper van onder meer Newcastle United en het Nederlands elftal. "Eén keer in de zoveel tijd komt er zo'n jongen bij Ajax voorbij. Ik denk dat hij echt weer zo'n jongen is en dat de grote clubs daar zeker naar kijken. Het is echt een genot om naar te kijken, supporters komen daarvoor naar het stadion."

Natuurlijk, geeft Krul daarna toe, Ouazane heeft nog genoeg te verbeteren aan zijn spel. Als presentator Sam van Royen hem vraagt wat precies, dan zegt hij: "Hij liep een paar keer 70, 80 meter met de bal. Het overzicht bewaren, misschien, op het laatste moment. Ja, dan kwam hij in de chaos terecht. Maar ik vind het mooi voor de jonkies, en Daley (Blind, red.) zei het terecht. Ze zijn nog zoekende, er komen nog patronen bij en de trainer wil natuurlijk heel veel veranderen. Dat gaat niet binnen drie, vier weken. Het is ook allemaal niet stress, maar de competitie is begonnen en Heerenveen staat voor de deur. Dus: belangrijke potten, komen eraan. Ik zie wel genoeg punten om rustig te blijven", besluit Krul.