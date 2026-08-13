Teruglezen | Zo beleefde Ajax een teleurstellende avond tegen Shelbourne

Ajax gaat donderdagavond in Ierland op bezoek bij Shelbourne FC voor de return in de derde voorronde van de Conference League. De ploeg van Míchel Sánchez wist het heenduel in eigen huis met 3-1 te winnen en reist dus met een voorsprong van twee doelpunten af naar Dublin. Het duel op Tolka Park gaat om 20.45 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.
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Nou nou ik heb er maar een woord voor over het is nog slechter dan verleden jaar Ik heb vanavond enkele nieuwe mislintatjes zien lopen bij Ajax en die degradatie trainer kan er ook geen kloten van Zet de laatste 6 wedstrijden de tegenstanders maar eens op een rij allemaal degradatie kandidaten ik heb wederom die Leonardo weer niet gezien
Die Michel is qua wisselbeleid nog een stukje erger dan Farioli. Wat is nou eigenlijk zijn basiself, vraag ik mij af. Die Ciao Henrique is ook niet echt een topper, hoe die stond te verdedigen bij de 2e goal, op 3 meter van zijn tegenstander zonder druk op de bal. Leonardo moet snel fit worden en zich verbeteren, anders is die ook een miskoop. En dan nog 3 centrale verdedigers inbrengen om de voorsprong te verdedigen alsof je tegen een Europese topploeg speelt.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Nou nou ik heb er maar een woord voor over het is nog slechter dan verleden jaar Ik heb vanavond enkele nieuwe mislintatjes zien lopen bij Ajax en die degradatie trainer kan er ook geen kloten van Zet de laatste 6 wedstrijden de tegenstanders maar eens op een rij allemaal degradatie kandidaten ik heb wederom die Leonardo weer niet gezien
Die Michel is qua wisselbeleid nog een stukje erger dan Farioli. Wat is nou eigenlijk zijn basiself, vraag ik mij af. Die Ciao Henrique is ook niet echt een topper, hoe die stond te verdedigen bij de 2e goal, op 3 meter van zijn tegenstander zonder druk op de bal. Leonardo moet snel fit worden en zich verbeteren, anders is die ook een miskoop. En dan nog 3 centrale verdedigers inbrengen om de voorsprong te verdedigen alsof je tegen een Europese topploeg speelt.