Teruglezen | Zo beleefde Ajax een teleurstellende avond tegen Shelbourne

Ajax gaat donderdagavond in Ierland op bezoek bij Shelbourne FC voor de return in de derde voorronde van de Conference League. De ploeg van Míchel Sánchez wist het heenduel in eigen huis met 3-1 te winnen en reist dus met een voorsprong van twee doelpunten af naar Dublin. Het duel op Tolka Park gaat om 20.45 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Conference League: Shelbourne FC - Ajax Sorteer op: Laatste Oudste Einde liveblog Daarmee komt dit liveblog ook ten einde. Bedankt voor het meelezen en een mooie avond verder gewenst! Laatste horde: Ajax naar Zwitserland Ajax stuit in de play-offs op het Zwitserse FC Sion, dat eerder op de avond met 2-1 won van FC Noah. Dat was na de 2-2 uit de heenwedstrijd genoeg om zicht te plaatsen voor de laatste horde op weg naar de competitiefase. Afgelopen! En dan zit het erop! Net als FC Twente eerder op de avond stelt ook Ajax teleur in de return, Shelbourne houdt de Amsterdammers op 2-2! Ajax overtuigt niet tegen Shelbourne, maar bereikt play-offs Conference League Ajax heeft zich dankzij een 2-2 gelijkspel tegen Shelbourne geplaatst voor de play-offs van de Conference League, en treft daarin het Zwitserse FC Sion. Lees verder 90+2' - Tolu in botsing (2-2) Tolu komt bij de zijlijn in botsing met een steward, maar het loopt voor beiden zo te zien goed af. De vijf minuten blessuretijd zijn inmiddels ingegaan. 90' - Tolu weer dichtbij (2-2) Nog een kopkans voor Tolu, deze wordt door Beach nét over getikt. ⚽85' - Doelpunt Shelbourne! (2-2) BREAKING En dan wordt het tóch gelijk! Invaller Moore doet het, hij kapt Henrique uit en verschalkt Paes dan met een prima schot in de verre hoek: 2-2! 82' - Bijna Tolu (1-2) Een aardige voorzet van Gaaei belandt voor het doel bij Tolu, die 'm via de grond nét naast kopt. 🔄81' - Dubbele wissel Shelbourne (1-2) Mbeng en Norris gaan eruit bij de thuisploeg, zij maken plaats voor Moore en Jarvis. 🟨75' - Geel Roche (1-2) Een lekkere binnenkomer voor Roche: de invaller moet een forse tackle op Ouazane bekopen met geel. 🔄73' - Dubbele wissel Shelbourne (1-2) Voor Lunney en Freitas zit het er ook op voor vanavond, Shelbourne brengt Roche en Ring binnen de lijnen als vervangers. 72' - Driemansverdediging (1-2) Ajax switcht door de laatste wissels naar een soort 3-4-3-systeem, met Bouwman, Janse en Baas als trio achterin. 🟨71' - Geel Lunney (1-2) De volgende kaart is voor Lunney. 🔄70' - Dubbele wissel Ajax (1-2) Voor Wijndal en Carrizo zit het erop voor vanavond. Sánchez brengt Caio Henrique en Dies Janse als vervangers. Eens kijken hoe dat er tactisch uit komt te zien. ❌67' - Doelpunt tóch afgekeurd!(1-2) BREAKING De VAR schiet Ajax te hulp! Er is blijkbaar een overtreding geconstateerd in aanloop naar de goal van Mbeng, en dus gaat er alsnog een streep door de treffer en blijft het hier bij 1-2. ⚽65' - Het is weer gelijk! (2-2) BREAKING En dan komt Shelbourne zomaar weer op gelijke hoogte! Een voorzet vanaf links wordt verlengd door Bouwman en kan dan bij de tweede paal worden binnengewerkt door Mbeng: 2-2! Laad meer