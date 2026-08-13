Live voetbal

Teruglezen | Zo beleefde Ajax een teleurstellende avond tegen Shelbourne

13 augustus 2026, 22:50
Ajax tegen Shelbourne
Foto: © Imago/Realtimes
3 reacties
Photo of Redactie FCUpdate
Redactie FCUpdate | Redacteur
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Ajax gaat donderdagavond in Ierland op bezoek bij Shelbourne FC voor de return in de derde voorronde van de Conference League. De ploeg van Míchel Sánchez wist het heenduel in eigen huis met 3-1 te winnen en reist dus met een voorsprong van twee doelpunten af naar Dublin. Het duel op Tolka Park gaat om 20.45 uur van start en is van minuut tot minuut te volgen in dit liveblog.

LIVE Conference League: Shelbourne FC - Ajax

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1u geleden

22:46

Einde liveblog

Daarmee komt dit liveblog ook ten einde. Bedankt voor het meelezen en een mooie avond verder gewenst!

2u geleden

22:45

Laatste horde: Ajax naar Zwitserland

Ajax stuit in de play-offs op het Zwitserse FC Sion, dat eerder op de avond met 2-1 won van FC Noah. Dat was na de 2-2 uit de heenwedstrijd genoeg om zicht te plaatsen voor de laatste horde op weg naar de competitiefase.

2u geleden

22:44

Afgelopen!

En dan zit het erop! Net als FC Twente eerder op de avond stelt ook Ajax teleur in de return, Shelbourne houdt de Amsterdammers op 2-2!

Ajax overtuigt niet tegen Shelbourne, maar bereikt play-offs Conference League

Ajax overtuigt niet tegen Shelbourne, maar bereikt play-offs Conference League

Ajax heeft zich dankzij een 2-2 gelijkspel tegen Shelbourne geplaatst voor de play-offs van de Conference League, en treft daarin het Zwitserse FC Sion.

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2u geleden

22:38

90+2' - Tolu in botsing (2-2)

Tolu komt bij de zijlijn in botsing met een steward, maar het loopt voor beiden zo te zien goed af. De vijf minuten blessuretijd zijn inmiddels ingegaan.

2u geleden

22:35

90' - Tolu weer dichtbij (2-2)

Nog een kopkans voor Tolu, deze wordt door Beach nét over getikt.

2u geleden

22:31

⚽85' - Doelpunt Shelbourne! (2-2)

En dan wordt het tóch gelijk! Invaller Moore doet het, hij kapt Henrique uit en verschalkt Paes dan met een prima schot in de verre hoek: 2-2!

2u geleden

22:28

82' - Bijna Tolu (1-2)

Een aardige voorzet van Gaaei belandt voor het doel bij Tolu, die 'm via de grond nét naast kopt.

2u geleden

22:27

🔄81' - Dubbele wissel Shelbourne (1-2)

Mbeng en Norris gaan eruit bij de thuisploeg, zij maken plaats voor Moore en Jarvis.

2u geleden

22:21

🟨75' - Geel Roche (1-2)

Een lekkere binnenkomer voor Roche: de invaller moet een forse tackle op Ouazane bekopen met geel.

2u geleden

22:19

🔄73' - Dubbele wissel Shelbourne (1-2)

Voor Lunney en Freitas zit het er ook op voor vanavond, Shelbourne brengt Roche en Ring binnen de lijnen als vervangers.

2u geleden

22:18

72' - Driemansverdediging (1-2)

Ajax switcht door de laatste wissels naar een soort 3-4-3-systeem, met Bouwman, Janse en Baas als trio achterin.

2u geleden

22:17

🟨71' - Geel Lunney (1-2)

De volgende kaart is voor Lunney.

2u geleden

22:16

🔄70' - Dubbele wissel Ajax (1-2)

Voor Wijndal en Carrizo zit het erop voor vanavond. Sánchez brengt Caio Henrique en Dies Janse als vervangers. Eens kijken hoe dat er tactisch uit komt te zien.

2u geleden

22:14

❌67' - Doelpunt tóch afgekeurd!(1-2)

De VAR schiet Ajax te hulp! Er is blijkbaar een overtreding geconstateerd in aanloop naar de goal van Mbeng, en dus gaat er alsnog een streep door de treffer en blijft het hier bij 1-2.

2u geleden

22:12

⚽65' - Het is weer gelijk! (2-2)

En dan komt Shelbourne zomaar weer op gelijke hoogte! Een voorzet vanaf links wordt verlengd door Bouwman en kan dan bij de tweede paal worden binnengewerkt door Mbeng: 2-2!

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CG
3.748 Reacties
1.116 Dagen lid
14.180 Likes
CG
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De 2e helft was écht zwak, vooral de laatste 25 minuten. De twee (of drie) onervaren jonge spelers zorgde enigszins zeker voor paniek!!

zDriekie
9 Reacties
209 Dagen lid
5 Likes
zDriekie
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Nou nou ik heb er maar een woord voor over het is nog slechter dan verleden jaar Ik heb vanavond enkele nieuwe mislintatjes zien lopen bij Ajax en die degradatie trainer kan er ook geen kloten van Zet de laatste 6 wedstrijden de tegenstanders maar eens op een rij allemaal degradatie kandidaten ik heb wederom die Leonardo weer niet gezien

Kicker
691 Reacties
761 Dagen lid
1.689 Likes
Kicker
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Die Michel is qua wisselbeleid nog een stukje erger dan Farioli. Wat is nou eigenlijk zijn basiself, vraag ik mij af. Die Ciao Henrique is ook niet echt een topper, hoe die stond te verdedigen bij de 2e goal, op 3 meter van zijn tegenstander zonder druk op de bal. Leonardo moet snel fit worden en zich verbeteren, anders is die ook een miskoop. En dan nog 3 centrale verdedigers inbrengen om de voorsprong te verdedigen alsof je tegen een Europese topploeg speelt.

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.748 Reacties
1.116 Dagen lid
14.180 Likes
CG
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  • 0
    + 1
avatar

De 2e helft was écht zwak, vooral de laatste 25 minuten. De twee (of drie) onervaren jonge spelers zorgde enigszins zeker voor paniek!!

zDriekie
9 Reacties
209 Dagen lid
5 Likes
zDriekie
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  • 0
    + 1
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Nou nou ik heb er maar een woord voor over het is nog slechter dan verleden jaar Ik heb vanavond enkele nieuwe mislintatjes zien lopen bij Ajax en die degradatie trainer kan er ook geen kloten van Zet de laatste 6 wedstrijden de tegenstanders maar eens op een rij allemaal degradatie kandidaten ik heb wederom die Leonardo weer niet gezien

Kicker
691 Reacties
761 Dagen lid
1.689 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Die Michel is qua wisselbeleid nog een stukje erger dan Farioli. Wat is nou eigenlijk zijn basiself, vraag ik mij af. Die Ciao Henrique is ook niet echt een topper, hoe die stond te verdedigen bij de 2e goal, op 3 meter van zijn tegenstander zonder druk op de bal. Leonardo moet snel fit worden en zich verbeteren, anders is die ook een miskoop. En dan nog 3 centrale verdedigers inbrengen om de voorsprong te verdedigen alsof je tegen een Europese topploeg speelt.

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Shelbourne - Ajax

Shelbourne
2 - 2
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Europa Conference League
Seizoen: 2026/2027

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