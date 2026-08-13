Ajax overtuigt niet tegen Shelbourne, maar bereikt play-offs Conference League

Ajax heeft zich dankzij een 2-2 gelijkspel tegen Shelbourne FC geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Na de 3-1 thuiszege uit de heenwedstrijd, vorige week in Amsterdam, was het bepaald niet verheffend wat de Amsterdammers in Ierland laten zien, maar de remise was toch voldoende om de volgende ronde te bereiken. Daarin stuit Ajax op het Zwitserse FC Sion.

Ajax-trainer Míchel Sánchez voerde in zijn basisformatie liefst negen wijzigingen door ten opzichte van de wedstrijd van afgelopen zondag, toen PEC Zwolle bij de start van de Eredivisie met 0-2 werd verslagen. Alleen Aaron Bouwman en Youri Regeer behielden hun basisplaatsen. Zij werden vergezeld door onder meer basisdebutanten Julian Brandt en Marcos Leonardo, terwijl ook spelers als Owen Wijndal, Oliver Edvardsen en Jorthy Mokio mochten starten. Net als in Zwolle hield Sánchez de door PSG begeerde Mika Godts op de reservebank.

Brandt dankt Blind en scoort opnieuw

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Vanaf de aftrap was Ajax - net als vorige week in Amsterdam - de bovenliggende ploeg. Grote kansen wisten de Amsterdammers in de openingsfase echter niet af te dwingen, een stortvloed aan corners ten spijt. Shelbourne beperkte zich voornamelijk tot tegenhouden, bijzonder fel verdedigen en loeren op een counter. Na twintig minuten spelen lag de 0-1 in het net. Die viel uit een corner, die door Brandt kort werd genomen op Mokio. De Duitser kreeg de bal daarna terug en zette laag voor richting tweede paal. Daley Blind stapte er slim overheen en Leonardo probeerde het wel, maar raakte de bal niet. De treffer kwam daardoor op naam van Brandt, want ook doelman Eddie Beach kwam er niet meer aan: 0-1.

Gaaei maakt verrassende gelijkmaker ongedaan

Lang hield de voorsprong echter geen stand. Amper vijf minuten na de openingstreffer maakte Shelbourne alweer gelijk. Middenvelder Evan Caffrey nam het doel van de Amsterdammers, verdedigd door Maarten Paes, van afstand onder vuur. Zijn ploeggenoot Rodrigo Freitas kreeg de inzet op zijn rug, en veranderde het schot daardoor dusdanig van richting dat het Paes er niet meer bijkon, waardoor het halverwege de eerste helft plots weer gelijk was. Shelbourne zette na de gelijkmaker steeds meer aan in de duels en Ajax had even wat moeite om erdoor te komen, maar nam vlak voor rust opnieuw de leiding. Een schot van Maher Carrizo werd nog geblokt, maar de rebound werd door Anton Gaaei snoeihard in de korte hoek gepegeld: 1-2. Daarmee was de ruststand bereikt.

Ajax zakt naar bedenkelijk niveau

Blind bleef in de rust achter in de kleedkamer en stond zijn plek én de aanvoerdersband af aan Youri Baas. Wat Ajax in de tweede helft liet zien was vervolgens bepaald niet om over naar huis te schrijven, ook niet toen Tolu Arokodare (voor Leonardo) en Abdellah Ouazane (voor Brandt) er na een klein uur bij kwamen. Sterker nog: Shelbourne dwong de grootste kansen af in het tweede bedrijf. Paes moest reddend ingrijpen bij een poging van Milan Mbeng in de korte hoek. Twintig minuten voor tijd kon de Fransman wél juichen toen hij een door Bouwman van richting veranderde voorzet bij de tweede paal binnen werkte. De VAR greep echter in en stelde een overtreding in aanloop naar de treffer vast, waardoor de 2-2 Ajax bespaard bleef.

Moore laat thuispubliek juichen

Sánchez bracht daarna met Dies Janse (voor Carrizo) een extra verdediger in het veld, waardoor Ajax het laatste gedeelte van de wedstrijd in een 3-4-3-systeem met de eveneens ingevallen Caio Henrique (voor Wijndal) en Gaaei als wingbacks. Veel verbetering leverde dat niet op qua veldspel, maar Shelbourne werd daarna lange tijd ook niet echt gevaarlijk meer. Tolu kreeg tien minuten voor tijd de kans op zijn eerste officiële Ajax-treffer, maar kopte via de grond nét naast na een prima voorzet van Gaaei. Met 85 minuten op de klok werd het vervolgens alsnog 2-2. Invaller Sean Moore kapte zich vanaf rechts langs Henrique en verschalkte Paes met een prima schot in de verre hoek. Tolu en Ouazane kregen daarna nog kansen om Ajax alsnog de volle buit te bezorgen, maar stuitten beiden op Beach.

Ajax stuit in de play-offs om een plek in de competitiefase op FC Sion. De Zwitsers ontdeden zich eerder op de avond van FC Noah, dat na een 2-2 gelijkspel in de heenwedstrijd bij de return met 2-1 werd verslagen.