Louis van Gaal heeft zijn vertrek bij Ajax toegelicht. De oud-bondscoach stopte begin juli als adviseur van de raad van commissarissen (rvc) van de Amsterdamse club. In gesprek met Voetbal International legt hij die beslissing uit.

Van Gaal werd in oktober 2023 op verzoek van toenmalig president-commissaris Michael van Praag binnengehaald als externe adviseur van de rvc van Ajax. Begin juli maakte de club bekend dat de voormalig trainer per direct was gestopt in die rol. In het persbericht reageerde Van Gaal kort op zijn vertrek, maar liet hij in het midden waarom hij precies was opgestapt.

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Inmiddels heeft de 75-jarige oud-bondscoach in gesprek met VI uitgebreid gereageerd op zijn beslissing Ajax te verlaten. “Ik ben iemand met een duidelijke visie, altijd geweest. Als trainer was ik van: regels, waarden en normen én leveren. En als je niet levert, dan moet je weg. Dat zijn eigenlijk de regels van Van Gaal”, legt hij uit. Die regels moeten voor Van Gaal ook in de organisatie buiten het veld gelden, maar bij Ajax ontbreekt het daar naar zijn idee aan.

“De laatste jaren waren er altijd zestien mensen betrokken bij de besluitvorming over technische beleidszaken. De directie, de raad van commissarissen en de bestuursraad. Dat kán niet!”, gaat de oud-trainer verder. “Er gaat sowieso te veel tijd overheen om belangrijke beslissingen te nemen, bijvoorbeeld over de benoeming van een trainer of het aantrekken van spelers. En dan praten er ook nog allerlei mensen mee, die in mijn ogen geen verstand van voetbal hebben.” Van Gaal stelt dat naar zijn mening slechts twee van de zestien mensen ervaring in het topvoetbal hebben. “Dus daar ga je al.”

Hoewel de meeste mensen het beste voor hebben met de club, ergerde Van Gaal zich vooral aan het feit dat zijn invloed zeer beperkt was. “Ik hoor niet eens bij die zestien. Ik sta aan de buitenkant en heb geen enkele verantwoordelijkheid of invloed, maar ze willen wel dat ik meedenk.” Twee jaar geleden heeft Ajax Van Gaal wel gepolst om trainer te worden, voordat Francesco Farioli in beeld was. De oud-bondscoach vraagt zich echter af of dat serieuze interesse was. “Want ik had al afscheid genomen van het trainersvak.”

Doordat Van Gaal geen invloed had, heeft hij er al vaker over nagedacht om op te stappen als adviseur. “Maar als ik dat tijdens het afgelopen seizoen had gedaan dan zou daar te veel aandacht naar uit zijn gegaan”, vindt hij. “Ik had al eerder de neiging om op te zeggen, maar dan komen Jordi Cruijff en Lesley Bamberger aan de macht en ga je toch weer praten. Dat waren hele goede gesprekken, dus waarom zou ik die mensen dan tegenwerken? Ik wilde niet dat mijn vroegtijdige vertrek aan hen zou worden toegeschreven of dat die link zou worden gelegd.”

Wat er in die gesprekken met Cruijff en Bamberger is besproken, wil Van Gaal zich niet over uitlaten. “Het betekent op zich ook niks, want het gaat om de besluitvorming daarna”, is hij stellig. “Nadat Michael van Praag is gestopt als interim-voorzitter van de rvc is er bij Ajax nooit meer iets met mijn adviezen gedaan. Ik vind voetbalervaring binnen een organisatie heel belangrijk. Dan verwacht je dat een trainer daar iets mee wil doen of dat een technisch directeur contact met je zoekt. Dat is allemaal niet gebeurd. Ik vind dus dat ik niet op waarde word geschat door Ajax.”

Daarmee heeft het vertrek van Van Gaal bij Ajax overeenkomsten met dat van Danny Blind, die begin dit kalenderjaar opstapte als commissaris. “Hij had graag meer invloed willen hebben. Voor mij geldt: Ajax is mijn club en die wilde ik helpen. Zeker in de situatie van de laatste jaren”, aldus Van Gaal. De oud-bondscoach heeft het gevoel dat hij echter alleen nog bij de club zat als ‘schild’. “Zo van: jullie hebben Louis van Gaal toch? Die weet het toch beter? Het is gewoon vervelend dat het slecht gaat met de club en je er niks aan kunt veranderen. Dan moet ik ook eerlijk zijn naar mezelf toe en kan ik dus beter stoppen”, besluit hij.