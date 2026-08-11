Donald Trump neemt duidelijk standpunt in over Gianni Infantino

Donald Trump heeft zijn steun uitgesproken voor Gianni Infantino. De voorzitter van de FIFA ligt zwaar onder vuur na zijn mislukte poging een minderheidsbelang in de commerciële rechten van het WK te verkopen aan private investeerders.
Infantino kondigde twee weken geleden aan dat de FIFA voornemens is om aandelen in het WK te verkopen aan private investeerders. In totaal moest er voor ruim vier miljard dollar een minderheidsbelang van twintig procent worden verkocht. Het plan kwam de FIFA op felle weerstand te staan van onder meer de UEFA, de AFC en de CONCACAF. Uiteindelijk besloot Infantino het plan in te trekken en bood de FIFA zijn excuses aan, maar daarmee is de lucht zeker nog niet geklaard.
De continentale bonden van Europa, Azië en Noord-Amerika hebben maandag in een gezamenlijke open brief hard uitgehaald naar de FIFA en Infantino, die nog altijd op steun van de wereldvoetbalbond kan rekenen. De drie bonden openden de aanval op het leiderschap van de Zwitser, die steeds meer onder vuur komt te liggen.
Inmiddels heeft ook Trump zich gemengd in de discussie over Infantino. “De FIFA zou een vreselijke fout begaan als er, om welke reden dan ook, wordt overwogen president Gianni Infantino te vervangen”, aldus de Amerikaanse president op Truth Social. “Hij is fantastisch en heeft net het meest succesvolle WK ooit georganiseerd. Als hij vertrekt, zal het nooit meer zo succesvol en winstgevend worden.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
@dilima1966. Of je hem nu mag of niet maar volgens mij heeft deze man het daar helemaal niet over. En ik moet zeggen, het was, de af en toe onnodige drinkpauzes daar gelaten, weer een leuk toernooi met bijna altijd volle bak aan publiek. Dus heel succesvol inderdaad. De af en toe vreemde beslissingen van scheidsrechters even negerend.
@Martine. Hoe kan je over een succesvol WK praten terwijl het meer ging over de randzaken dan over het voetbal zelf. Bijna altijd volle bak aan publiek? Er waren genoeg wedstrijden die niet uitverkocht waren wat logisch was omdat de kaartjes onbetaalbaar waren gemaakt. Dit is een WK wat de echte voetballiefhebbers graag willen vergeten. Een WK kan pas weer succesvol zijn als men weer terug gaat naar zijn oude roots en er geen circus van gemaakt wordt, maar dan moet er eerst één persoon van het toneel verdwijnen en vervolgens schoon schip bij de FIFA gemaakt worden.
Trump valt niemand af die hem bij wijze van spreken met geslijm in zijn achterwerk kruipt. Dat hebben we gezien bij de opening van het WK door Infantino die een groot voorbeeld had aan ene M. Rutte. Het meest succesvolle WK volgens Trump? Dat zijn clichés die Trump altijd gebruikt om van niets iets succesvols te maken zodat hij kan laten zien hoe goed hij wel niet is. Het WK leefde onder de Amerikanen helemaal niet maar daar hoor je hem niet over net als de vele misstappen die Infantino ondertussen begaan heeft.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
@dilima1966. Of je hem nu mag of niet maar volgens mij heeft deze man het daar helemaal niet over. En ik moet zeggen, het was, de af en toe onnodige drinkpauzes daar gelaten, weer een leuk toernooi met bijna altijd volle bak aan publiek. Dus heel succesvol inderdaad. De af en toe vreemde beslissingen van scheidsrechters even negerend.
@Martine. Hoe kan je over een succesvol WK praten terwijl het meer ging over de randzaken dan over het voetbal zelf. Bijna altijd volle bak aan publiek? Er waren genoeg wedstrijden die niet uitverkocht waren wat logisch was omdat de kaartjes onbetaalbaar waren gemaakt. Dit is een WK wat de echte voetballiefhebbers graag willen vergeten. Een WK kan pas weer succesvol zijn als men weer terug gaat naar zijn oude roots en er geen circus van gemaakt wordt, maar dan moet er eerst één persoon van het toneel verdwijnen en vervolgens schoon schip bij de FIFA gemaakt worden.
Trump valt niemand af die hem bij wijze van spreken met geslijm in zijn achterwerk kruipt. Dat hebben we gezien bij de opening van het WK door Infantino die een groot voorbeeld had aan ene M. Rutte. Het meest succesvolle WK volgens Trump? Dat zijn clichés die Trump altijd gebruikt om van niets iets succesvols te maken zodat hij kan laten zien hoe goed hij wel niet is. Het WK leefde onder de Amerikanen helemaal niet maar daar hoor je hem niet over net als de vele misstappen die Infantino ondertussen begaan heeft.