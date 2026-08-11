Donald Trump neemt duidelijk standpunt in over Gianni Infantino

Donald Trump heeft zijn steun uitgesproken voor Gianni Infantino. De voorzitter van de FIFA ligt zwaar onder vuur na zijn mislukte poging een minderheidsbelang in de commerciële rechten van het WK te verkopen aan private investeerders.

Infantino kondigde twee weken geleden aan dat de FIFA voornemens is om aandelen in het WK te verkopen aan private investeerders. In totaal moest er voor ruim vier miljard dollar een minderheidsbelang van twintig procent worden verkocht. Het plan kwam de FIFA op felle weerstand te staan van onder meer de UEFA, de AFC en de CONCACAF. Uiteindelijk besloot Infantino het plan in te trekken en bood de FIFA zijn excuses aan, maar daarmee is de lucht zeker nog niet geklaard.

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De continentale bonden van Europa, Azië en Noord-Amerika hebben maandag in een gezamenlijke open brief hard uitgehaald naar de FIFA en Infantino, die nog altijd op steun van de wereldvoetbalbond kan rekenen. De drie bonden openden de aanval op het leiderschap van de Zwitser, die steeds meer onder vuur komt te liggen.

Inmiddels heeft ook Trump zich gemengd in de discussie over Infantino. “De FIFA zou een vreselijke fout begaan als er, om welke reden dan ook, wordt overwogen president Gianni Infantino te vervangen”, aldus de Amerikaanse president op Truth Social. “Hij is fantastisch en heeft net het meest succesvolle WK ooit georganiseerd. Als hij vertrekt, zal het nooit meer zo succesvol en winstgevend worden.”