Dit is Filip Thorvaldsen, de nieuwe miljoenenaanwinst van FC Twente

is speler van FC Twente. De twintigjarige aanvaller komt over van Vålerenga en wordt een van de duurste aankopen uit de clubhistorie van de Tukkers. Wie is dit Noorse toptalent en wat gaat hij toevoegen aan FC Twente?

Erik ten Hag haalt met Thorvaldsen een speler naar Enschede die volgens de Noorse berichtgeving klaar is voor een stap naar een sterkere competitie. De aanvaller van Vålerenga stond in de belangstelling van meerdere clubs, waaronder Lille, Club Brugge en FC Basel, maar kiest uiteindelijk voor FC Twente. De twintigjarige Noor kan op beide flanken en zelfs als schaduwspits uit de voeten, al ligt het voor de hand dat hij in Enschede in eerste instantie vooral als rechtsbuiten wordt gebruikt. Sondre Ørjasæter is aan de linkerkant onomstreden, terwijl FC Twente met drie centrumspitsen al over voldoende opties in de punt van de aanval beschikt.

Explosieve dribbelaar

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Hij moet in de Grolsch Veste onder meer het verschil maken met zijn dribbel. Thorvaldsen, die in Noorwegen de Stille Moordenaar wordt genoemd, is een behendige en directe buitenspeler die zijn tegenstander graag opzoekt en niet bang is om risico te nemen. Hij beschikt over een explosieve eerste versnelling en kan met een korte beweging zijn directe tegenstander uitspelen. Ook wanneer hij eenmaal op snelheid is, is hij lastig af te stoppen.

Daarmee is Thorvaldsen niet het type buitenspeler dat voornamelijk in de bal komt om het spel voor zich te houden. Hij wil juist terrein winnen. Zodra hij de bal ontvangt, kijkt hij naar voren en zoekt hij naar de mogelijkheid om zijn tegenstander uit positie te spelen.

Dat maakt hem interessant voor FC Twente. De Noor kan zowel binnendoor als buitenom voor gevaar zorgen en dwingt een verdediger daardoor tot een keuze. Wie hem te veel ruimte geeft, loopt het risico dat Thorvaldsen de diepte induikt. Stapt een verdediger te vroeg uit, dan kan hij met zijn wendbaarheid de andere kant op gaan. Zijn snelheid maakt hem bovendien gevaarlijk wanneer FC Twente na balverovering in de omschakeling naar voren wil.

Aanvoer richting Weghorst

Een ander wapen van Thorvaldsen is zijn voorzet. Zowel met links als met rechts is hij in staat om vanaf de flank zijn medespelers te bedienen. Dat sluit goed aan bij de behoefte van FC Twente aan meer aanvoer vanaf de zijkanten, want op dit moment is dat een pijnpunt. De Tukkers zijn daarnaast nog zoekende naar de beste manier om een spits als Wout Weghorst te bedienen. Thorvaldsen kan daar op basis van zijn kwaliteiten en prestaties in Noorwegen een bijdrage aan leveren. Zijn vermogen om een tegenstander uit te spelen en vervolgens de bal voor te geven, kan voor de Tukkers van waarde gaan zijn.

Ook tactisch biedt zijn komst mogelijkheden. Thorvaldsen is geen buitenspeler die vastgeplakt aan de zijlijn hoeft blijven. Bij Vålerenga werd hij op verschillende aanvallende posities gebruikt, onder meer als schaduwspits. Hij is multifunctioneel en kan daardoor ook naar binnen bewegen en zich tussen de linies laten zien.

Voor FC Twente ligt het desondanks voor de hand dat hij in eerste instantie vooral als rechtsbuiten wordt gebruikt, want op deze positie wilde Erik ten Hag extra kwaliteit in huis halen.

Fysiek niet al te sterk, rendement kan omhoog

Aan het profiel van Thorvaldsen zitten ook duidelijke ontwikkelpunten. Zijn relatief geringe fysieke kracht is daar een voorbeeld van. Met zijn lengte en bouw is hij geen buitenspeler die zijn kracht haalt uit het winnen van fysieke duels. Zijn kwaliteiten komen juist beter tot hun recht wanneer hij de ruimte krijgt om te draaien, te versnellen en een tegenstander op te zoeken.

Ook zijn rendement moet nog verder omhoog. Thorvaldsen kwam vorig seizoen in de Noorse competitie tot vijf doelpunten en twee assists in 21 wedstrijden. Dat zijn voor een twintigjarige buitenspeler interessante cijfers, maar ze laten tegelijkertijd zien dat hij nog geen aanvaller is die wekelijks met doelpunten en assists het verschil maakt. Ter vergelijking: Daan Rots maakte vorig seizoen namens FC Twente in de Eredivisie in 33 wedstrijden negen doelpunten.

FC Twente haalt met Thorvaldsen dan nog niet direct een gegarandeerde doelpuntenmachine in huis. Wel haalt de club een aanvaller die met zijn dribbel, snelheid en individuele kwaliteiten een extra dimensie aan het aanvalsspel kan geven. Vorig jaar was FC Twente met name gevaarlijk over links via Ørjasæter. Nu moet zijn landgenoot Thorvaldsen gaan zorgen dat er ook meer gevaar vanaf rechts komt.

Betalen voor potentie

Daar staat een forse investering tegenover. Met naar verluidt circa 5,5 miljoen euro aan gegarandeerde transfersom, een bedrag dat door bonussen verder kan oplopen, behoort Thorvaldsen tot de duurste aankopen uit de clubhistorie van FC Twente.

Erik ten Hag betaalt daarmee niet alleen voor wat Thorvaldsen nu is, maar vooral voor wat de Noor op twintigjarige leeftijd nog kan worden. Als hij zijn ontwikkeling in Enschede doorzet, kan de investering in de toekomst niet alleen sportief, maar ook financieel veel opleveren.