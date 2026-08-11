NEC - Olympiakos op tv: zo kijk je gratis naar de return in de CL-voorrondes

NEC neemt het dinsdagavond in eigen huis op tegen Olympiakos in de return van de derde voorronde van de Champions League. Na een gelijkspel in Griekenland is er in het Goffertstadion nog alles om voor te spelen. Waar en hoe laat kun je het duel bekijken? FCUpdate zet alles wat je moet weten op een rij.

Hoe laat begint NEC - Olympiakos?

Het duel tussen NEC en Olympiakos begint dinsdagavond om 19.30 uur. De UEFA heeft de Italiaanse scheidsrechter Maurizio Mariani aangewezen om de wedstrijd in goede banen te leiden.

Waar wordt NEC - Olympiakos uitgezonden?

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Ziggo Sport zendt het duel tussen NEC en Olympiakos live uit op het hoofdkanaal. Voor abonnees van de provider is dit te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing op de wedstrijd is vanaf 19.00 uur te zien in het programma UEFA Matchday.

Hoe kijk je NEC - Olympiakos zonder Ziggo-abonnement?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers zoals KPN, Delta, Caiway, Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan de voorrondewedstrijd tussen NEC en Olympiakos gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees. In dit artikel leggen we uit hoe dat precies in zijn werk gaat.

Alles nog open na heenwedstrijd in Griekenland

NEC speelde vorige week een uitstekende wedstrijd in de heenwedstrijd in Griekenland. De ploeg van Dick Schreuder wist het Olympiakos knap lastig te maken, maar slaagde er niet in om te scoren. Doordat ook de Grieken het doel niet wisten te vinden, staat het voorafgaand aan de return nog altijd 0-0. Daardoor is er dinsdag in Nijmegen nog alles om voor te spelen.