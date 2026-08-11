Live voetbal 9

Givairo Read hakt knoop door over toekomst bij Feyenoord

11 augustus 2026, 11:39
Feyenoord-speler Givairo Read
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

Givairo Read is niet meer bezig met een zomers vertrek bij Feyenoord, zo melden bronnen rondom de rechtsback aan Joost Blaauwhof van Voetbal International. De vleugelverdediger zou vertrouwen hebben in het project van Giovanni van Bronckhorst en in De Kuip willen blijven.

Read leek na afloop van vorig seizoen een van de namen van Feyenoord die deze zomer een transfer zou gaan maken. In juli was Nottingham Forest concreet voor de jonge back, maar de Engelsen voldeden niet aan de vraagprijs van Feyenoord. Vervolgens klopte ook AS Roma aan voor de verdediger, maar ook een stap naar de Italiaanse hoofdstad kwam er niet van.

Artikel gaat verder onder video

Zodoende stond Read zondag ‘gewoon’ in de basis bij Feyenoord in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Op bezoek bij stadsgenoot Sparta werd weliswaar gewonnen (0-1), maar had de rechtsback het zelf met name voor rust knap lastig tegenover Ayoni Santos. Veel supporters noemden Read op Het Kasteel ‘de zwakste schakel’ aan de kant van Feyenoord.

Het lijkt er volgens Blaauwhof sterk op dat Read ook gedurende de rest van de zomer geen transfer meer gaat maken. Bronnen rondom de speler laten namelijk weten dat hij zich nu niet meer bezighoudt met een vertrek en dat hij veel vertrouwen heeft in het project van Van Bronckhorst. De vleugelverdediger zou zich nu volledig focussen op het spelen om de prijzen met Feyenoord.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux met De Kuip

'Feyenoord neemt onverantwoord bedrijfsrisico, ik vind het echt héél bijzonder'

  • vr 7 augustus, 18:25
  • 7 aug. 18:25
  • 15
Michel Sanchez met Marc ter Stegen

'Marc ter Stegen is de op één na best voetballende keeper van Nederland'

  • zo 9 augustus, 23:25
  • 9 aug. 23:25
  • 6
Ajax-speler Jorthy Mokio

Nieuwkomers goud waard voor matig Ajax, dat seizoen start met zege op PEC

  • zo 9 augustus, 16:31
  • 9 aug. 16:31
  • 6
10 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 20 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
1
0
2025/2026
Feyenoord
16
1
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
3
7
Feyenoord
1
1
3
8
Heerenveen
1
1
3
9
Fortuna
1
0
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws