Givairo Read hakt knoop door over toekomst bij Feyenoord

is niet meer bezig met een zomers vertrek bij Feyenoord, zo melden bronnen rondom de rechtsback aan Joost Blaauwhof van Voetbal International. De vleugelverdediger zou vertrouwen hebben in het project van Giovanni van Bronckhorst en in De Kuip willen blijven.

Read leek na afloop van vorig seizoen een van de namen van Feyenoord die deze zomer een transfer zou gaan maken. In juli was Nottingham Forest concreet voor de jonge back, maar de Engelsen voldeden niet aan de vraagprijs van Feyenoord. Vervolgens klopte ook AS Roma aan voor de verdediger, maar ook een stap naar de Italiaanse hoofdstad kwam er niet van.

Artikel gaat verder onder video

Zodoende stond Read zondag ‘gewoon’ in de basis bij Feyenoord in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Op bezoek bij stadsgenoot Sparta werd weliswaar gewonnen (0-1), maar had de rechtsback het zelf met name voor rust knap lastig tegenover Ayoni Santos. Veel supporters noemden Read op Het Kasteel ‘de zwakste schakel’ aan de kant van Feyenoord.

Het lijkt er volgens Blaauwhof sterk op dat Read ook gedurende de rest van de zomer geen transfer meer gaat maken. Bronnen rondom de speler laten namelijk weten dat hij zich nu niet meer bezighoudt met een vertrek en dat hij veel vertrouwen heeft in het project van Van Bronckhorst. De vleugelverdediger zou zich nu volledig focussen op het spelen om de prijzen met Feyenoord.