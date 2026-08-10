Grote vraagtekens geplaatst bij Feyenoord-sensatie: 'Voegt hij wat toe?

Kenneth Perez plaatst zijn vraagtekens bij de snelle opmars van bij Feyenoord. De ESPN-analist zag de middenvelder weliswaar uitblinken tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen, maar waarschuwt dat de echte test nog moet komen. Waar de jeugdexponent inmiddels volop wordt geprezen, wil de oud-voetballer eerst zien of de rechtspoot ook in de absolute topwedstrijden van waarde kan zijn voor de Rotterdammers.

Zechiël groeide zondag uit tot de grote uitblinker op Het Kasteel, waar zijn ploeg met met 0-1 wist te winnen van Sparta Rotterdam. De spelverdeler speelde de volledige wedstrijd en leverde de assist op de winnende treffer van Luciano Valente. Na afloop werd de Rotterdammer uitgeroepen tot man van de wedstrijd, wat leidde tot een storm aan lof. In het ESPN-programma Voetbalpraat trapt Perez echter op de rem. "Zechiël wordt nu al bestempeld als een sensatie, maar mij gaat het om de grote wedstrijden", stelt de analist.

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De kritische tv-persoonlijkheid wil de speler vooral beoordelen in affiches tegen tegenstanders van het kaliber PSV en Ajax evenals in de aanstaande competitiefase van de Champions League. Daar ligt volgens de voetbalcommentator het verschil tussen een talent dat af en toe uitblinkt en een speler die daadwerkelijk een topclub draagt. "Dit is een goed begin, laat daar geen misverstand over bestaan, maar dan gaan we pas echt zien of hij wat toevoegt", aldus de analist. De Deen trekt daarbij de vergelijking met doelpuntenmaker Valente, die na zijn overstap van FC Groningen een uitstekende start kende in De Kuip. Bij een topclub ligt de lat simpelweg hoger dan bij andere Eredivisie-ploegen. "Als je bij FC Twente voetbalt, is het leuk als je dat eens in de drie wedstrijden kan, maar bij Feyenoord, Ajax en PSV moet dat elke week", luidt het harde oordeel.

Mikos Gouka ziet juist reden voor veel optimisme. De clubwatcher van het Algemeen Dagblad wijst op het opvallende traject dat het talent aflegde voordat hij definitief doorbrak onder Van Bronckhorst. Onder voorgangers Arne Slot en Brian Priske maakte de middenvelder al wel minuten, maar pas na succesvolle verhuurperiodes bij Sparta en FC Utrecht lijkt hij klaar voor het grote werk. Bij de Domstedelingen was de huurling afgelopen seizoen goed voor negen doelpunten en zeven assists. "Daardoor is hij in een situatie terechtgekomen dat hij een kans kreeg", verklaart de journalist. Het talent stond onlangs nog op een kruispunt en overwoog een transfer naar het Franse OSC Lille, dat een miljoenenbod uitbracht. Juist omdat de speler twijfelde over zijn kansen in Rotterdam, noemt Gouka het optreden in de stadsderby veelzeggend. "Als je dan in de eerste competitiewedstrijd zo goed speelt, denk ik wel dat je meteen je visitekaartje afgeeft", stelt de verslaggever.

Hoewel de AD-watcher benadrukt dat het niveau vastgehouden moet worden, ziet hij duidelijke stappen in de ontwikkeling van de veelbesproken Feyenoorder. Perez blijft desondanks bij zijn standpunt en vindt het nog te vroeg om echte conclusies te trekken. "Hij kan bij Feyenoord voetballen, maar de echte vraag is of hij Feyenoord verder gaat brengen", besluit de kritische volger.