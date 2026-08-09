Van der Vaart gelooft niet wat hij ziet bij Feyenoord: 'Sorry hoor, maar dit zie je bijna nooit!'

Rafael van der Vaart en Leonne Stentler hebben zondagmiddag genoten van het middenveld van Feyenoord in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Met name en ontvangen grote complimenten van de NOS-analisten.

Zechiël is teruggekeerd van een verhuurperiode bij FC Utrecht en bleek meteen van grote waarde. Hij gaf de assist bij het winnende doelpunt van Valente en maakte ook op andere manieren indruk. “We wisten dat hij goed was, dat hebben we gezien bij FC Utrecht. Maar ik vond hem vandaag ook echt volwassen spelen. Dat zag je aan kleine balaannames, die heel simpel leken te gaan”, zegt Van der Vaart.

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“Voetbal is simpel, maar sommigen maken het heel moeilijk. Hij laat het er heel simpel uitzien. Hij speelt alsof hij op straat speelt en daar houd ik van. Ik vind dit wel echt een verademing, zeker in combinatie met Valente. Die kan zich dan wat meer bezighouden met naar voren spelen en doelpunten maken, zoals hij vandaag deed”, stelt de voormalig middenvelder van Ajax.

Stentler noemt het middenveld de linie waarvan ze het meest genoot. “Het middenveld is in balans, met Vanhoutte die gehaald is als een soort controleur. Dat gaat heel goed samen met Zechiël en Valente. Dat zag je vandaag gebeuren. Ze houden het simpel, één keer raken… Je ziet Zechiël soms ook uitwijken naar de zijkant en dan weet Vanhoutte dat hij hem daar kan bereiken. Zechiël was waanzinnig, maar Valente kwam met zijn loopacties ook op de juiste plek.”

Stentler licht een pass uit van Valente aan Anis Hadj Moussa, die daar direct een kans door kreeg. “Ik heb echt genoten van het middenveld. Het is jammer dat Feyenoord het niet eerder afmaakt.” Van der Vaart haakt in: “Sorry hoor, maar zo’n pass zie je bijna nergens meer! Zo’n klein steekballetje. Feyenoord heeft echt spelers die het zien. Dan moet je het ook nog kunnen uitvoeren.”