Feyenoord is dichtbij de komst van linksback , zo meldt Feyenoord Transfermarkt. De 24-jarige López zou op huurbasis moeten overkomen van Real Sociedad.

Giovanni van Bronckhorst zit bij Feyenoord momenteel niet 'dik' in de linksbacks. Jordan Bos is immers met een blessure teruggekeerd van het WK en wordt voorlopig nog niet terugverwacht. Daarnaast is ook Gijs Smal nog niet fit, waardoor zomeraanwinst Mika Mármol, van nature een centrale verdediger, zondag bij de competitiestart tegen Sparta Rotterddam als linksback gaat starten.

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In de zoektocht naar een extra optie zou López inmiddels in beeld zijn bij Feyenoord, zo werd vrijdagavond al duidelijk. De linkspoot staat sinds 2024 onder contract bij Real Sociedad, dat destijds naar verluidt ruim zes miljoen euro betaalde om de verdediger over te nemen van Deportivo Alavés. Namens de Baskische club kwam López in zijn debuutjaar tot 38 officiële optredens.

Afgelopen seizoen werd López door Sociedad verhuurd aan Real Oviedo, waarmee hij derde werd op het tweede niveau. Deze zomer keerde de linksback terug bij zijn eigenlijke werkgever, maar door de grote concurrentie bij Sociedad zou hij mogen uitzien naar een andere werkgever, waar Feyenoord dus mogelijk van zou kunnen profiteren.

Zondagochtend meldt Feyenoord Transfermarkt dat Feyenoord en Sociedad inmiddels dichtbij een akkoord zijn over López, die op huurbasis naar De Kuip zou moeten verkassen. "Beide clubs en het kamp van de speler zijn positief dat de deal er gaat komen", schrijft het doorgaans goed ingevoerde medium op X.