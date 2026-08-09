Feyenoord is dichtbij de komst van linksback Javi López, zo meldt Feyenoord Transfermarkt. De 24-jarige López zou op huurbasis moeten overkomen van Real Sociedad.
Giovanni van Bronckhorst zit bij Feyenoord momenteel niet 'dik' in de linksbacks. Jordan Bos is immers met een blessure teruggekeerd van het WK en wordt voorlopig nog niet terugverwacht. Daarnaast is ook Gijs Smal nog niet fit, waardoor zomeraanwinst Mika Mármol, van nature een centrale verdediger, zondag bij de competitiestart tegen Sparta Rotterddam als linksback gaat starten.
In de zoektocht naar een extra optie zou López inmiddels in beeld zijn bij Feyenoord, zo werd vrijdagavond al duidelijk. De linkspoot staat sinds 2024 onder contract bij Real Sociedad, dat destijds naar verluidt ruim zes miljoen euro betaalde om de verdediger over te nemen van Deportivo Alavés. Namens de Baskische club kwam López in zijn debuutjaar tot 38 officiële optredens.
Afgelopen seizoen werd López door Sociedad verhuurd aan Real Oviedo, waarmee hij derde werd op het tweede niveau. Deze zomer keerde de linksback terug bij zijn eigenlijke werkgever, maar door de grote concurrentie bij Sociedad zou hij mogen uitzien naar een andere werkgever, waar Feyenoord dus mogelijk van zou kunnen profiteren.
Zondagochtend meldt Feyenoord Transfermarkt dat Feyenoord en Sociedad inmiddels dichtbij een akkoord zijn over López, die op huurbasis naar De Kuip zou moeten verkassen. "Beide clubs en het kamp van de speler zijn positief dat de deal er gaat komen", schrijft het doorgaans goed ingevoerde medium op X.
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Fijn als deze transfer snel rond komt, je hebt echt iemand nodig op die positie. Nu heb je daar een CV spelen, die heb je toch liever op zijn eigen positie. Huur is dan een goede keuze, want dan zit je niet met een overbodige speler als de geblesseerde weer terug zijn.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Fijn als deze transfer snel rond komt, je hebt echt iemand nodig op die positie. Nu heb je daar een CV spelen, die heb je toch liever op zijn eigen positie. Huur is dan een goede keuze, want dan zit je niet met een overbodige speler als de geblesseerde weer terug zijn.