FC Barcelona is 'kwaad' op Frenkie de Jong, zo claimt Diario Sport. De middenvelder keerde met een knieblessure terug van het WK, maar wil ondanks een gebrek aan vooruitgang nog altijd niet denken aan een operatie. Zijn club denkt daar totaal anders over.
De 29-jarige De Jong kwam op het WK in alle vier de wedstrijden van Oranje in actie, ondanks het feit dat hij knieklachten overhield aan een botsing met ploeggenoot Quinten Timber op het trainingsveld. Bij terugkeer in Barcelona stelde zijn werkgever vast dat er sprake was van een serieuze blessure.
De Jong hoopt zelf dat een 'conservatieve' behandeling uitkomst zou bieden, waarbij hij niet onder het mes zou moeten. Daarbij zou na een periode van vier weken de eerste verbetering te zien moeten zijn. Barcelona stelt dat dat niet het geval is, schrijft Sport, waarbij de club rekent vanaf het moment dat Oranje werd uitgeschakeld door Marokko. De Catalanen vinden het daarom tijd dat de middenvelder tóch geopereerd gaat worden. De Jong zelf zou echter stellen dat de periode pas is ingegaan bij zijn terugkeer bij de club, minder dan vier weken geleden dus. Om die reden zou hij een chirurgische ingreep nog altijd willen uitstellen.
Los van de zorgen om het herstel van De Jong, heeft Barcelona volgens de krant nóg een reden om aan te dringen op een operatie. De regels van de Spaanse competitie schrijven namelijk voor dat de club extra salarisruimte krijgt om een vervanger te registreren. Zoals bekend aast de club op de komst van wereldkampioen Rodri, die moet overkomen van Manchester City.
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.