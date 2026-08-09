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'Barcelona is kwaad op Frenkie de Jong'

9 augustus 2026, 11:35
Frenkie de Jong voorafgaand aan Polen - Nederland
Foto: © Imago
2 reacties
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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FC Barcelona is 'kwaad' op Frenkie de Jong, zo claimt Diario Sport. De middenvelder keerde met een knieblessure terug van het WK, maar wil ondanks een gebrek aan vooruitgang nog altijd niet denken aan een operatie. Zijn club denkt daar totaal anders over.

De 29-jarige De Jong kwam op het WK in alle vier de wedstrijden van Oranje in actie, ondanks het feit dat hij knieklachten overhield aan een botsing met ploeggenoot Quinten Timber op het trainingsveld. Bij terugkeer in Barcelona stelde zijn werkgever vast dat er sprake was van een serieuze blessure.

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De Jong hoopt zelf dat een 'conservatieve' behandeling uitkomst zou bieden, waarbij hij niet onder het mes zou moeten. Daarbij zou na een periode van vier weken de eerste verbetering te zien moeten zijn. Barcelona stelt dat dat niet het geval is, schrijft Sport, waarbij de club rekent vanaf het moment dat Oranje werd uitgeschakeld door Marokko. De Catalanen vinden het daarom tijd dat de middenvelder tóch geopereerd gaat worden. De Jong zelf zou echter stellen dat de periode pas is ingegaan bij zijn terugkeer bij de club, minder dan vier weken geleden dus. Om die reden zou hij een chirurgische ingreep nog altijd willen uitstellen.

Los van de zorgen om het herstel van De Jong, heeft Barcelona volgens de krant nóg een reden om aan te dringen op een operatie. De regels van de Spaanse competitie schrijven namelijk voor dat de club extra salarisruimte krijgt om een vervanger te registreren. Zoals bekend aast de club op de komst van wereldkampioen Rodri, die moet overkomen van Manchester City.

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Kicker
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Zijn dagen bij Barca zijn inmiddels wel geteld. Erg dom van Frenkie om tijdens het wk met blessure door te blijven spelen.

Lorenzo Chiquita
322 Reacties
834 Dagen lid
3.085 Likes
Lorenzo Chiquita
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Hij is gewoon versleten intussen, tikkie-breed-terug en nu zijn contract tot op het bot uitmelken...

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
671 Reacties
757 Dagen lid
1.647 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Zijn dagen bij Barca zijn inmiddels wel geteld. Erg dom van Frenkie om tijdens het wk met blessure door te blijven spelen.

Lorenzo Chiquita
322 Reacties
834 Dagen lid
3.085 Likes
Lorenzo Chiquita
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  • 0
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avatar

Hij is gewoon versleten intussen, tikkie-breed-terug en nu zijn contract tot op het bot uitmelken...

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Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 29 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
25
1
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

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Stand LaLiga 2026/2027

LaLiga
GS
DS
PT
2
Athletic
0
0
0
3
Atlético
0
0
0
4
Barcelona
0
0
0
5
Celta
0
0
0
6
Deportivo
0
0
0

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