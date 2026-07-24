Woedende Barcelona-fans eisen massaal vertrek Frenkie de Jong

ligt opnieuw zwaar onder vuur bij een deel van de achterban van FC Barcelona. Nadat clubwatcher Gerard Romero donderdag meldde dat trainer Hansi Flick het vertrouwen in de Nederlandse middenvelder volledig is kwijtgeraakt, stroomden de reacties op sociale media massaal binnen. Op X spaarden veel supporters de Oranje-international allerminst, waarbij de kritiek zich vooral richt op de vermeende keuze van de speler om zijn land boven zijn club te plaatsen.

De woede van de fans en de technische staf komt voort uit de fysieke inzetbaarheid van de ex-Ajacied. Volgens Romero weigerde de rechtspoot vorig seizoen aan te treden in de Champions League-kraker tegen Atlético Madrid, ondanks groen licht van de medische staf, om geen risico te nemen richting het wereldkampioenschap. Tijdens dat eindtoernooi kwam hij echter in alle vier de duels van het Nederlands elftal in actie en speelde hij met pijnstillende injecties, waarna hij in de achtste finale tegen Marokko een scheur in zijn binnenste knieband opliep. De medische staf van de Catalanen verwacht dat de speler hierdoor zeker drie tot vier maanden is uitgeschakeld.

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De toon onder de berichten van de aanhang is snoeihard. "Wat een walgelijke speler. Een van de slechtste aankopen uit de clubgeschiedenis. Hij moet zo snel mogelijk vertrekken", schrijft een gefrustreerde supporter. Een ander vindt dat de maat inmiddels vol is: "Het is nu echt mooi geweest. Frenkie eruit! Hoe lang moeten we deze oplichter nog verdragen?". Vooral het contrast tussen zijn afwezigheid bij de club en zijn inzetbaarheid voor Oranje schiet in het verkeerde keelgat. "Sinds februari geblesseerd, maar voor het WK neemt hij wél risico's om vervolgens geblesseerd terug te keren. Hij denkt zeker dat we gek zijn", luidt een veelgedeelde reactie.

Ook het financiële plaatje en de rol van de middenvelder binnen de selectie worden hem zwaar aangerekend. "Deze gast doet eigenlijk maar twee dingen: hij verdient het hoogste salaris van de selectie en hij belemmert de ontwikkeling van de talenten die achter hem zitten. Als hij fit is, is hij een geweldige speler, maar dat is misschien vijf wedstrijden per seizoen", oordeelt een fan. Dat niet iedere volger van de Spaanse grootmacht hem nog het voordeel van de twijfel gunt, blijkt uit de roep om een direct vertrek. "Ik ben die vent na zeven jaar helemaal zat", vat iemand het ongenoegen kort samen, terwijl een ander toevoegt: "Deze man is een complete bedrieger. Als aanvoerder stelt hij helemaal niets voor. Desnoods geef je hem gratis weg, maar hij moet hier weg.".

Opvallend is wel dat de kritiek voortkomt uit onbevestigde berichtgeving. FC Barcelona heeft zelf nog niet gereageerd op de uitspraken van Gerard Romero over de vermeende vertrouwensbreuk tussen Flick en De Jong. Zelf heeft de voetballer vandaag via Instagram gereageerd op de ontstane ophef. In een emotionele verklaring gaf hij aan dat de medische staf van het Nederlands elftal de blessure aanvankelijk als licht inschatte, waardoor hij besloot door te spelen. De Jong benadrukte dat zijn toewijding aan de club nooit in twijfel getrokken mag worden. Toch lijkt het vertrouwen van een groot deel van de Barça-aanhang een absoluut dieptepunt te hebben bereikt.

Que ascazo de jugador. De los peores fichajes de la historia. Que se vaya a tomar por culo ya — bart (@bart_1080) July 14, 2026