EA SPORTS FC 27 maakt een opvallende breuk met het verleden. De nieuwe voetbalgame, die op 25 september verschijnt, krijgt een PEGI 16-classificatie. Jarenlang was de spelserie, die voorheen onder de naam FIFA werd uitgebracht, toegankelijk voor spelers vanaf drie jaar. De betaalde spelerspakketten in Ultimate Team zorgen nu voor een forse verhoging van het leeftijdsadvies.

EA heeft de nieuwe editie inmiddels onthuld met Kylian Mbappé als coverster. Toch was het niet de aanvaller van Real Madrid die als eerste de aandacht van oplettende fans trok. Op rondgaande afbeeldingen van de spelhoes is duidelijk de nieuwe classificatie van zestien jaar en ouder te zien.

Ultimate Team leidt tot PEGI 16-rating

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De leeftijdsverhoging volgt uit aangescherpte regels van PEGI, de organisatie die in Europa verantwoordelijk is voor de classificatie van videogames. PEGI kondigde in maart aan dat nieuwe games met loot boxes of vergelijkbare gokmechanismen voortaan een PEGI 16-rating krijgen, ongeacht de overige inhoud van het spel. Die richtlijn wordt sinds juni toegepast.

EA SPORTS FC 27 valt onder die nieuwe regels vanwege Ultimate Team. In deze populaire spelmodus kunnen gebruikers een eigen selectie samenstellen met bekende voetballers en oud-spelers. Om hun ploeg te versterken, kunnen zij digitale spelerspakketten openen die met virtueel geld, maar ook met echt geld te koop zijn.

© EA FC

De nieuwe beoordelingsregels gaan verder dan alleen loot boxes. Games met battle passes of vergelijkbare technieken die spelers moeten stimuleren om langdurig te blijven spelen, krijgen een PEGI 12-classificatie. Spellen waarin NFT’s of blockchaintechnologie zijn verwerkt, komen volgens de aangepaste richtlijnen uit op PEGI 18, de hoogst mogelijke categorie.

Mogelijke gevolgen voor jonge spelers

De nieuwe classificatie kan merkbare gevolgen hebben voor jongeren die EA SPORTS FC 27 willen aanschaffen. In landen waar de PEGI-leeftijdsgrenzen in de wetgeving zijn opgenomen, zoals het Verenigd Koninkrijk, kunnen winkeliers verplicht zijn om bij jonge kopers om een identiteitsbewijs te vragen.

Ook digitaal kan de hogere rating beperkingen opleveren. Gamers die op hun console of account te maken hebben met ouderlijk toezicht of een leeftijdsblokkade, kunnen mogelijk geen toegang krijgen tot de aankoop via digitale winkels zoals de PlayStation Store.