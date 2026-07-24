Van Bronckhorst duidelijk over Feyenoord-duo: 'Ik zou gek zijn om niet met ze te spelen'

Giovanni van Bronckhorst is niet van plan om en buiten zijn elftal te houden als zij voor de naderende transferdeadline nog altijd in De Kuip spelen. De hoofdtrainer van Feyenoord beschouwt de twee veelbesproken aanvallers voorlopig simpelweg als volwaardige selectieleden, ondanks de aanhoudende geruchten over een naderend vertrek uit Rotterdam. De oefenmeester benadrukt in gesprek met De Telegraaf dat het sportieve belang van de club te allen tijde boven een financiële klapper staat.

De selectie verblijft momenteel in het Belgische Tubeke voor een trainingskamp. Daar heeft de oud-international de beschikking over liefst 32 spelers. Deze overvolle spelersgroep zorgt voor een complexe situatie, aangezien diverse namen nadrukkelijk in de belangstelling staan van buitenlandse topclubs. Vooral rondom de Japanse spits en de Algerijnse vleugelaanvaller is er volop transferactiviteit. Toch weigert de opvolger van de vertrokken technische staf om de sterkhouders nu al af te schrijven voor het komende seizoen.

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"We hebben veel spelers die goed in de markt liggen, maar als je die allemaal zou verkopen, heb je wel heel veel geld, maar ook te weinig kwaliteit in de selectie", aldus Van Bronckhorst. Feyenoord verlangt voor Hadj Moussa naar verluidt een bedrag van 35 miljoen euro voor de linkspoot die wordt begeerd door onder meer Sporting Portugal. "Het gaat om de balans. Uiteindelijk moeten we een elftal hebben dat om het kampioenschap kan strijden", zo benadrukt de coach.

Ook voor Ueda rinkelt de kassa mogelijk flink. De international kroonde zich vorig seizoen met 25 doelpunten tot topscorer van de Eredivisie en legde daarmee beslag op de Willy van der Kuijlen-trofee. Ondanks dat er al wel interesse is voor de speler, kwam het nog niet tot iets concreets. Mocht hij blijven, dan rekent de technische leiding gewoon op de goaltjesdief. "Als Anis of Ayase bij de competitiestart nog bij Feyenoord spelen, zou ik wel gek zijn om niet met ze te spelen", stelt Van Bronckhorst onomwonden. De tijd dringt inmiddels, want op zondag 9 augustus wacht de eerste officiële krachtmeting in de Eredivisie. De Rotterdammers trappen de competitie dan af met een uitwedstrijd tegen stadsgenoot Sparta Rotterdam op Het Kasteel. De trainer wil richting die wedstrijd steeds meer vastigheid creëren in zijn elftal. "Zolang ze bij Feyenoord zitten, zijn het mijn spelers. Maar ze weten ook dat hoe dichter we bij de seizoensstart komen, hoe meer ik voor jongens kies die zullen spelen."

Naast het managen van de transferperikelen werkt de nieuwe staf in België hard aan de gewenste speelwijze. Daarbij zijn de invloeden van de periode bij Liverpool, waar de huidige Feyenoord-trainer als assistent fungeerde, al duidelijk zichtbaar. Samen met assistent-trainer Sipke Hulshoff eist Van Bronckhorst een ploeg die vanaf het eerste fluitsignaal met een extreem hoge intensiteit opereert en de tegenstander continu onder druk zet.