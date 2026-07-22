Voetballer Jahfairel Frankly (18) overleden bij schietpartij Nijmegen: 'We zijn enorm geschrokken'

Voetbaltalent Jahfairel Frankly is overleden bij een schietpartij tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. De achttienjarige Rotterdammer speelde in het verleden een jaar bij FC Dordrecht, vertelt persvoorlichter Joris Vissenberg aan De Telegraaf.

Jahfairel Frankly was actief in het jeugdvoetbal en doorliep meerdere opleidingen. In het seizoen 2018/2019 kwam hij uit voor sv Charlois JO11-1. Later speelde de Rotterdammer in de jeugd van Spartaan’20, waarna de Boels Football Academy zijn overstap naar FC Dordrecht Onder 17 aankondigde. In het seizoen 2024/25 was hij actief bij Dordrecht.

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"Wij zijn enorm geschrokken", zegt woordvoerder Vissenberg van Dordrecht. "Hij heeft hier een jaar gespeeld. Ik wil benadrukken dat wij op dit moment geen dienstverband meer met hem hadden. We vinden het enorm treurig voor de nabestaanden en de vrienden van Jahfairel.”

De schietpartij vond dinsdagavond plaats in Nijmegen. Een andere achttienjarige Rotterdammer is aangehouden als verdachte. De familie van Frankly heeft inmiddels een inzamelingsactie opgezet, omdat de jongen geen uitvaartverzekering had. Volgens de familie was Frankly niet het doelwit van de schietpartij. Er is al ruim 10.000 euro opgehaald.

Vissenberg geeft aan niets te weten over de toedracht van de schietpartij. Ook weet hij niet of Frankly vorig seizoen nog actief was als voetballer. "Het komt vaak voor dat zo’n speler van wie afscheid is genomen nog even op zoek is naar een nieuwe werkgever.”