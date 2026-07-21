Gerucht: ‘Slot bondscoach via aparte constructie, opvolger voor 2028 al in beeld'

Arne Slot zou op korte termijn worden gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. RealityFBI meldt dinsdag dat de clubloze trainer en de KNVB overeenstemming hebben bereikt over een samenwerking voor de komende twee jaar. De constructie zou Oranje uiteindelijk de mogelijkheid bieden om in 2028 bij Peter Bosz uit te komen.

RealityFBI houdt zelf wel een slag om de arm. "Dit nieuws is onbevestigd", schrijft het kanaal, dat oproept de informatie voorlopig als een gerucht te beschouwen.

De KNVB zoekt sinds eind juni naar een opvolger van Ronald Koeman. De 63-jarige trainer besloot zijn aflopende contract niet te verlengen nadat Oranje tijdens het WK na strafschoppen werd uitgeschakeld door Marokko. Directeur topvoetbal Nigel de Jong liet vervolgens weten dat er vanwege de start van de Nations League enige haast geboden was, maar dat de voetbalbond zorgvuldig te werk wilde gaan.

Nieuwe claim na discussie over contractduur

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Slot gold vanaf het begin als een van de belangrijkste kandidaten. De trainer is beschikbaar sinds zijn vertrek bij Liverpool, dat eind mei bekendmaakte per direct afscheid van hem te nemen. Slot bezorgde de Engelse topclub in zijn eerste seizoen de twintigste landstitel uit de clubgeschiedenis, maar na een aanzienlijk moeilijker tweede jaar besloot Liverpool een andere koers te varen.

De afgelopen weken werden al gesprekken tussen Slot en de KNVB gemeld. Daarbij leek vooral de gewenste contractduur een belangrijk discussiepunt. Valentijn Driessen vertelde maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf dat Slot zich voor twee jaar aan Oranje wilde verbinden. De KNVB zou juist inzetten op een overeenkomst voor vier jaar, zodat de nieuwe bondscoach niet alleen het EK van 2028, maar ook het WK van 2030 zou kunnen begeleiden.

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RealityFBI stelt nu dat beide partijen een oplossing hebben gevonden. Slot zou de komende twee jaar daadwerkelijk als bondscoach gaan werken. Mocht hij na het EK van 2028 vertrekken, dan zou hij volgens de bron nog twee jaar worden doorbetaald. Hoe die vermeende constructie contractueel precies is vastgelegd, wordt niet duidelijk.

Ook de financiële afwikkeling van Slots vertrek bij Liverpool speelde een rol. Volgens eerdere berichtgeving van De Telegraaf was de Engelse club bereid mee te werken aan een overstap naar de KNVB. Slot zou zijn vergoeding van Liverpool daarbij niet volledig kwijtraken: het salaris dat hij bij de KNVB zou ontvangen, kon door Liverpool worden aangevuld tot het bedrag waarop hij na zijn ontslag recht had. Voor de Engelse club zou een nieuwe baan van Slot daardoor eveneens financieel gunstig zijn.

Peter Bosz in beeld voor periode na 2028

In het door RealityFBI geschetste scenario fungeert Slot als bondscoach tijdens een overbruggingsperiode. Na het EK van 2028 zou Peter Bosz beschikbaar kunnen komen. De trainer verlengde zijn contract bij PSV op 1 februari met twee seizoenen en ligt daardoor tot medio 2028 vast in Eindhoven.

Bosz werd ook direct na het vertrek van Koeman genoemd als kandidaat. De PSV-trainer wilde begin juli niet inhoudelijk ingaan op vragen over de vacature, maar sloot een toekomst als bondscoach evenmin definitief uit. Eerder had hij al aangegeven dat hij serieus over de functie zou hebben nagedacht wanneer de KNVB hem vóór zijn contractverlenging had benaderd.

Jeroen Kapteijns stelde eerder in Kick-off dat Bosz belangstelling zou hebben voor het bondscoachschap wanneer zijn situatie bij PSV dat toelaat. Een tweejarige periode met Slot zou daardoor precies kunnen aansluiten op het aflopen van het contract van Bosz in Eindhoven.

Voor de KNVB is snelle duidelijkheid gewenst. Het Nederlands elftal begint op 24 september aan de nieuwe Nations League-campagne met een thuiswedstrijd tegen Duitsland. Daarna wachten ook duels met Servië en Griekenland.