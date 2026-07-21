Wout Weghorst heeft vedetten bij het Nederlands elftal aangesproken op ‘het niet nemen van hun verantwoordelijkheid’, zo beweert Kenneth Perez bij Voetbalpraat. Eerder liet Weghorst zelf al wat onvrede doorschemeren over de gang van zaken bij Oranje tijdens het WK.
Weghorst gaf vorige week in een interview met Voetbal International aan dat Oranje ‘te weinig persoonlijkheid getoond’. “Dat is wel iets waaraan het voor mij op dit WK heeft ontbroken. Er moeten duidelijk dingen anders, wil je succesvol gaan zijn”, oordeelde de reservespits. “Ik zal nooit kunnen bedanken voor het Nederlands elftal, daarvoor spelen geeft zo enorm veel trots. Wel heb ik bij verantwoordelijke mensen aangegeven wat mijn mening en beleving is.”
“Je doet en laat er heel veel voor, dan moet het plaatje wel stroken met jouw overtuiging, met jouw mindset. Ik denk dat het tijd wordt dat we daarin stappen gaan zetten. Dit zal ongetwijfeld weer iets gaan oproepen, maar dit is gewoon wat ik vind”, zei Weghorst in het interview.
Volgens journalist Tijmen van Wissing van RTV Oost zat er ‘geen woord Spaans’ bij de uitspraken van Weghorst. “Ik heb wel het idee dat Weghorst zich een beetje gestoord heeft tijdens het WK."
Perez heeft vernomen dat Weghorst ook grote namen in de selectie van Oranje heeft aangesproken. "Ik heb ook begrepen dat hij de grote leiders van het Nederlands elftal heeft aangesproken op hun fouten en het niet nemen van hun verantwoordelijkheid. Dat siert Weghorst natuurlijk wel, dat hij dat durft. Je zal het maar doen als speler 25 of 26 binnen de selectie, dat hij de grote jongens aanpakt die zelf hun verantwoordelijkheid niet nemen."
Volgens Van Wissing is er wel meer mis met de cultuur bij Oranje. "Ik vind het een beetje sektarisch worden, dat Nederlands elftal. Je komt er bijna niet bij, ze hebben het heel gezellig met elkaar. Jullie werden aangevallen alsof jullie heel respectloos met Koeman omgingen. Ik vind dit echt een van de grootste schandalen binnen de WK-geschiedenis. WK 1990 was wel wat erger, maar dit? Je eigen identiteit verliezen tegen Marokko… Nigel de Jong en Marianne van Leeuwen mogen in de spiegel kijken”, vindt hij.
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Volledig eens met Tijmen. Veel spelers bij Oranje “acteren” de leider, maar zijn het niet. En als het waar is dat Weghorst spelers heeft aangesproken dan kan ik dat waarderen. Komt bij die spelers waarschijnlijk alleen niet aan als Weghorst zoiets zegt
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Volledig eens met Tijmen. Veel spelers bij Oranje “acteren” de leider, maar zijn het niet. En als het waar is dat Weghorst spelers heeft aangesproken dan kan ik dat waarderen. Komt bij die spelers waarschijnlijk alleen niet aan als Weghorst zoiets zegt