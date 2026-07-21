heeft vedetten bij het Nederlands elftal aangesproken op ‘het niet nemen van hun verantwoordelijkheid’, zo beweert Kenneth Perez bij Voetbalpraat. Eerder liet Weghorst zelf al wat onvrede doorschemeren over de gang van zaken bij Oranje tijdens het WK.

Weghorst gaf vorige week in een interview met Voetbal International aan dat Oranje ‘te weinig persoonlijkheid getoond’. “Dat is wel iets waaraan het voor mij op dit WK heeft ontbroken. Er moeten duidelijk dingen anders, wil je succesvol gaan zijn”, oordeelde de reservespits. “Ik zal nooit kunnen bedanken voor het Nederlands elftal, daarvoor spelen geeft zo enorm veel trots. Wel heb ik bij verantwoordelijke mensen aangegeven wat mijn mening en beleving is.”

Artikel gaat verder onder video

“Je doet en laat er heel veel voor, dan moet het plaatje wel stroken met jouw overtuiging, met jouw mindset. Ik denk dat het tijd wordt dat we daarin stappen gaan zetten. Dit zal ongetwijfeld weer iets gaan oproepen, maar dit is gewoon wat ik vind”, zei Weghorst in het interview.

Volgens journalist Tijmen van Wissing van RTV Oost zat er ‘geen woord Spaans’ bij de uitspraken van Weghorst. “Ik heb wel het idee dat Weghorst zich een beetje gestoord heeft tijdens het WK."

Perez heeft vernomen dat Weghorst ook grote namen in de selectie van Oranje heeft aangesproken. "Ik heb ook begrepen dat hij de grote leiders van het Nederlands elftal heeft aangesproken op hun fouten en het niet nemen van hun verantwoordelijkheid. Dat siert Weghorst natuurlijk wel, dat hij dat durft. Je zal het maar doen als speler 25 of 26 binnen de selectie, dat hij de grote jongens aanpakt die zelf hun verantwoordelijkheid niet nemen."

'Oranje wordt sektarisch'

Volgens Van Wissing is er wel meer mis met de cultuur bij Oranje. "Ik vind het een beetje sektarisch worden, dat Nederlands elftal. Je komt er bijna niet bij, ze hebben het heel gezellig met elkaar. Jullie werden aangevallen alsof jullie heel respectloos met Koeman omgingen. Ik vind dit echt een van de grootste schandalen binnen de WK-geschiedenis. WK 1990 was wel wat erger, maar dit? Je eigen identiteit verliezen tegen Marokko… Nigel de Jong en Marianne van Leeuwen mogen in de spiegel kijken”, vindt hij.