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'Wout Weghorst spreekt Oranje-vedetten aan op fouten en gebrek aan leiderschap'

21 juli 2026, 10:42
Frenkie de Jong en Wout Weghorst
Foto: © Imago
4 reacties
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Wout Weghorst heeft vedetten bij het Nederlands elftal aangesproken op ‘het niet nemen van hun verantwoordelijkheid’, zo beweert Kenneth Perez bij Voetbalpraat. Eerder liet Weghorst zelf al wat onvrede doorschemeren over de gang van zaken bij Oranje tijdens het WK.

Weghorst gaf vorige week in een interview met Voetbal International aan dat Oranje ‘te weinig persoonlijkheid getoond’. “Dat is wel iets waaraan het voor mij op dit WK heeft ontbroken. Er moeten duidelijk dingen anders, wil je succesvol gaan zijn”, oordeelde de reservespits. “Ik zal nooit kunnen bedanken voor het Nederlands elftal, daarvoor spelen geeft zo enorm veel trots. Wel heb ik bij verantwoordelijke mensen aangegeven wat mijn mening en beleving is.”

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“Je doet en laat er heel veel voor, dan moet het plaatje wel stroken met jouw overtuiging, met jouw mindset. Ik denk dat het tijd wordt dat we daarin stappen gaan zetten. Dit zal ongetwijfeld weer iets gaan oproepen, maar dit is gewoon wat ik vind”, zei Weghorst in het interview.

Volgens journalist Tijmen van Wissing van RTV Oost zat er ‘geen woord Spaans’ bij de uitspraken van Weghorst. “Ik heb wel het idee dat Weghorst zich een beetje gestoord heeft tijdens het WK."

Perez heeft vernomen dat Weghorst ook grote namen in de selectie van Oranje heeft aangesproken. "Ik heb ook begrepen dat hij de grote leiders van het Nederlands elftal heeft aangesproken op hun fouten en het niet nemen van hun verantwoordelijkheid. Dat siert Weghorst natuurlijk wel, dat hij dat durft. Je zal het maar doen als speler 25 of 26 binnen de selectie, dat hij de grote jongens aanpakt die zelf hun verantwoordelijkheid niet nemen."

'Oranje wordt sektarisch'

Volgens Van Wissing is er wel meer mis met de cultuur bij Oranje. "Ik vind het een beetje sektarisch worden, dat Nederlands elftal. Je komt er bijna niet bij, ze hebben het heel gezellig met elkaar. Jullie werden aangevallen alsof jullie heel respectloos met Koeman omgingen. Ik vind dit echt een van de grootste schandalen binnen de WK-geschiedenis. WK 1990 was wel wat erger, maar dit? Je eigen identiteit verliezen tegen Marokko… Nigel de Jong en Marianne van Leeuwen mogen in de spiegel kijken”, vindt hij.

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dilima1966
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dilima1966
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Hahaha die 'Wout Weghorst presteren bij ajax nog gen drol gaat vedetten aan spreek van falen beging bij je zelf wout hij denk de grote man te zijn nu bij fc Twente

Kaozz
184 Reacties
46 Dagen lid
446 Likes
Kaozz
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Volledig eens met Tijmen. Veel spelers bij Oranje “acteren” de leider, maar zijn het niet. En als het waar is dat Weghorst spelers heeft aangesproken dan kan ik dat waarderen. Komt bij die spelers waarschijnlijk alleen niet aan als Weghorst zoiets zegt

0laf
1.322 Reacties
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0laf
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Ben geen Weghorst fan, maar wel eens met jou. Dat hij de wannabee leiders aanspreekt (neem aan dat hij dat 1 op 1 heeft gedaan), lijkt me prima. Wannabee leiders doen er meestal niet zo veel mee.

Kicker
558 Reacties
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1.390 Likes
Kicker
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Ok Wout, je hebt je punt gemaakt. Veel succes bij Twente en hoop je nooit meer te zien in een Oranjeshirt.

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Reacties

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.815 Reacties
1.135 Dagen lid
18.093 Likes
dilima1966
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  • 6
    + 1
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Hahaha die 'Wout Weghorst presteren bij ajax nog gen drol gaat vedetten aan spreek van falen beging bij je zelf wout hij denk de grote man te zijn nu bij fc Twente

Kaozz
184 Reacties
46 Dagen lid
446 Likes
Kaozz
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Volledig eens met Tijmen. Veel spelers bij Oranje “acteren” de leider, maar zijn het niet. En als het waar is dat Weghorst spelers heeft aangesproken dan kan ik dat waarderen. Komt bij die spelers waarschijnlijk alleen niet aan als Weghorst zoiets zegt

0laf
1.322 Reacties
1.393 Dagen lid
5.891 Likes
0laf
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Ben geen Weghorst fan, maar wel eens met jou. Dat hij de wannabee leiders aanspreekt (neem aan dat hij dat 1 op 1 heeft gedaan), lijkt me prima. Wannabee leiders doen er meestal niet zo veel mee.

Kicker
558 Reacties
737 Dagen lid
1.390 Likes
Kicker
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avatar

Ok Wout, je hebt je punt gemaakt. Veel succes bij Twente en hoop je nooit meer te zien in een Oranjeshirt.

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Wout Weghorst

Wout Weghorst
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
-
-
2025/2026
Ajax
29
8
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0

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