Indrukwekkend afscheid voor Rob Dieperink: hele stad eert ‘bijzondere Borculoër’

De gemeenschap van Borculo heeft de afgelopen dagen op indrukwekkende wijze afscheid genomen van Rob Dieperink. De scheidsrechter, die op 13 juli levenloos werd aangetroffen in zijn woning, werd in zijn woonplaats niet alleen geëerd als arbiter op de internationale voetbalvelden, maar vooral als een onmisbare verbinder binnen het dorp. Tijdens de massaal bezochte condoleance en de dag van zijn uitvaart bleek hoezeer de Achterhoeker verweven was met zijn stad.

Maandagavond vormde zich al ver voor aanvang een lange rij voor de openbare herdenkingsbijeenkomst, waar bezoekers ruim een uur moesten wachten om de nabestaanden te condoleren. Op verzoek van de familie namen talloze aanwezigen een brief met persoonlijke herinneringen mee, wat resulteerde in tientallen achtergelaten boodschappen. Onder de aanwezigen bevonden zich niet alleen inwoners uit de regio, maar ook diverse prominenten uit de voetbalwereld en burgemeester Joost van Oostrum van de gemeente Berkelland.

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Op de dag van de uitvaart, die dinsdag in besloten kring plaatsvond, stond het centrum van Borculo volledig stil bij het verlies van de bekende inwoner. Vrijwel alle winkeliers hingen een portret van de leidsman in de etalage met een gezamenlijke boodschap. "Rob Dieperink. Een bijzondere Borculoër. Vrijwilliger. Scheidsrechter. Sinterklaas. Verbinder. Borculo bedankt je. We zullen je niet vergeten", zo viel er te lezen in de winkelstraten. Daarnaast klonken er om 11.50 uur en aan het einde van de plechtigheid Sinterklaasliederen vanuit het carillon van de Joriskerk. Inwoners gaven massaal gehoor aan de oproep om de Sint-Nicolaasvlag halfstok te hangen, als eerbetoon aan de man die jarenlang de rol van de goedheiligman vertolkte.

Hij zette zich jarenlang in voor de lokale voetbalverenigingen, Stichting Nicolaas Stad, het Septemberfeest en talloze andere maatschappelijke initiatieven. Als gebiedsregisseur bij de gemeente Berkelland bracht hij inwoners, verenigingen en organisaties met elkaar in contact. Die maatschappelijke betrokkenheid maakte hem volgens velen minstens zo bijzonder als zijn prestaties op de voetbalvelden.

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Naast de lokale bevolking lieten ook collega's uit Zeist zich zien in de Achterhoek. Scheidsrechters als Bas Nijhuis en Jeroen Manschot reisden af naar Borculo, evenals scheidsrechterscoördinator Raymond van Meenen en Jan Willem van Dop, de directeur van Go Ahead Eagles. Twee dagen voor zijn dood leidde de arbiter nog een oefenduel van de club uit Deventer tegen Apollon Limassol. Ook de rest van voetballend Nederland staat stil bij het verlies. Zo werd er afgelopen zaterdag een minuut stilte gehouden bij de oefenwedstrijd tussen FC Twente en KAA Gent, en zal er ook op 2 augustus worden stilgestaan bij zijn overlijden tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en AZ.

De afgelopen twee dagen maakten vooral duidelijk dat de gemeenschap geen afscheid nam van een bekende scheidsrechter, maar van één van hun eigen mensen. De massale opkomst en de zichtbare ontroering in het dorp onderstreepten de enorme impact die de verbinder op de levens van vele Achterhoekers heeft gehad.