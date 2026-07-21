Jelicia Westhoff heeft zware beschuldigingen geuit aan het adres van . Het Nederlandse model en de ex-partner van de doelman van Udinese beschuldigt hem van huiselijk geweld, mishandeling en kinderverwaarlozing. De oud-keeper van Sparta Rotterdam is door haar voor de rechter gesleept, zo meldt De Telegraaf.

De situatie rondom de Nigeriaanse international is deze week publiekelijk geëscaleerd. Via sociale media stelt Westhoff dat Okoye weigert alimentatie te betalen en structureel afwezig is in het leven van hun zoon, Emiliano Isaiah. Volgens haar heeft de sluitpost zijn kind dit jaar pas twee keer bezocht en schitterde hij door afwezigheid toen de jongen tot vier keer toe op de intensive care belandde. Daarnaast claimt Westhoff dat de voetballer haar tijdens hun relatie veelvuldig heeft bedrogen met zowel vrouwen als mannen.

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Lange tijd durfde het model zich niet uit te spreken over de thuissituatie, maar inmiddels heeft ze advocaten in de arm genomen. "Ik was zo bang om je voor de rechter te brengen, zo bang om aangifte te doen, zo bang om iets te doen", aldus Westhoff. Ze geeft aan dat ze de doelman talloze mogelijkheden heeft geboden om zijn rol als vader op te pakken. "Ik ben kalm gebleven, ik heb je een miljoen kansen gegeven, en zorg jij voor hem? Nee. Omdat je hem in mijn huis moet zien, anders kun je geen vader zijn", zo klinkt het. Ook suggereert de Amsterdamse dat ze is geïntimideerd door de entourage van de speler: "Als iemand een imago heeft, kan diegene doen wat hij wil. Als je niet doet wat hij wil, komt er een heel team achter je aan. Maar weet je wat? Laat mij de slechte persoon zijn, het kan me niet meer schelen", zo besluit ze.

De publieke aantijgingen van Westhoff volgen kort op hardnekkige geruchten over een relatie tussen Okoye en wereldster Cardi B. De doelman van de Super Eagles en de artiest werden eerder deze maand samen gespot bij een modeshow in Parijs en dineerden onlangs in een luxe hotel in Venetië. Cardi B reageerde onlangs via Instagram op de mediagekte door zichzelf te vergelijken met Britney Spears, al hebben beide partijen een romantische relatie nog niet officieel bevestigd. Okoye zelf heeft tot op heden niet publiekelijk gereageerd op de zware beschuldigingen van zijn ex-partner.

Op sportief vlak kende Okoye afgelopen seizoen een succesvol jaar in de Serie A, waar hij in dertig competitiewedstrijden tien keer de nul hield voor Udinese. Ondanks vermeende interesse van topclubs als Juventus en Inter Milan, liet de doelman onlangs weten dat hij zich volledig focust op zijn huidige werkgever, waar hij nog een doorlopend contract heeft tot medio 2028. In september wordt de 21-voudig international weer bij de nationale ploeg van Nigeria verwacht voor de kwalificatiereeks van de Afrika Cup.