Zaakwaarnemer Melvin Boel haalt fel uit naar Go Ahead-directeur: 'Een absolute schande'

De belangenbehartiger van voormalig Go Ahead Eagles-trainer Melvin Boel is woedend op algemeen directeur Jan Willem van Dop. Volgens zaakwaarnemer Frank Schouten heeft hij een geheimhoudingsplicht geschonden door op televisie openhartig te spreken over het ontslag van de oefenmeester. Het kamp-Boel noemt de uitspraken onacceptabel en heeft inmiddels een advocaat ingeschakeld.

Boel vertrok begin juni per direct bij de club uit Deventer, ondanks dat hij de ploeg naar een twaalfde plaats in de Eredivisie had geleid. Na een evaluatie bleek er onvoldoende chemie te zijn tussen de trainer en de organisatie. Van Dop was te gast in het RTV Oost-programma De Oosttribune en sprak daar uitgebreid over de breuk. De directeur stelde onder meer dat een aanzienlijk deel van de club de samenwerking niet meer zag zitten. "Er was geen goede klik, noem het een mismatch", aldus Van Dop. "Het kon zeker beter. Ik mag hem als mens nog steeds, maar ik voelde hoe hij aan het struggelen was om alles bij elkaar te houden. Dan moet je helaas uiteindelijk weleens een keuze maken", zo klonk het uit de mond van de bestuurder.

Artikel gaat verder onder video

Daarnaast hoopte de clubleiding aanvankelijk dat de coach zelf een nieuwe werkgever zou vinden, zodat een formeel ontslag niet nodig was. Toen dat uitbleef, deelde Van Dop de beslissing alsnog mede. Tijdens de televisie-uitzending kwam ook een opmerkelijk incident rondom een WhatsApp-bericht ter sprake. De directeur stuurde per ongeluk een lijst met actiepunten naar de trainer zelf, in plaats van naar diens andere zaakwaarnemer Nordin Wooter.

De uitlatingen in de media zijn volledig in het verkeerde keelgat geschoten bij het management van Boel. Schouten benadrukt dat er bij het vertrek duidelijke afspraken zijn gemaakt over de communicatie naar buiten toe. "In de vaststellingsovereenkomst hebben partijen een absolute geheimhoudingsverplichting afgesproken", zo laat de zaakwaarnemer weten. "Daarnaast is overeengekomen dat partijen zich niet negatief over elkaar zullen uitlaten. Jan Willem van Dop vindt schijnbaar dat hij zich daar niet aan hoeft te houden, gezien zijn tien minuten durende betoog", stelt Schouten.

Volgens de belangenbehartiger klopt de lezing van de directeur bovendien niet met de werkelijkheid. "Bovendien bevatte zijn verhaal aantoonbare onjuistheden", vervolgt Schouten. De zaakwaarnemer laat het er dan ook niet bij zitten en onderneemt juridische stappen tegen de club uit Overijssel. "Daarom zal onze advocaat, Frans de Weger, morgen contact met hem opnemen. Hij heeft de gemaakte afspraken geschonden en dat is voor ons onacceptabel", besluit hij.