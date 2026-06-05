WhatsApp-blunder zorgt voor ontploffing tussen Go Ahead en ontslagen Melvin Boel

Marc van Hintum, technisch manager van Go Ahead Eagles, heeft een bizarre blunder gemaakt rondom het ontslag van Melvin Boel. De oefenmeester van de Deventenaren werd deze week verrassend op straat gezet, nadat er intern al was besloten om niet met hem verder te gaan. Vervolgens ging het alsnog mis met een verkeerd geadresseerd appje en 'ontplofte' de boel.

Go Ahead nam deze week afscheid van Boel, wat toch enigszins verrassend was voor de buitenwereld. De Deventer club behaalde onder zijn leiding de twaalfde plek én zette in de Europa League twee geweldige stunts neer met overwinningen op Panathinaikos en Aston Villa. Toch was het geen publiek geheim dat Van Hintum het niet in Boel zag zitten.

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Uiteindelijk is het ontslag van de oefenmeester op gênante wijze tot stand gekomen, zo geeft Van Hintum eerlijk toe tegenover De Telegraaf. De ‘tm’ van Go Ahead blijkt een verkeerd geadresseerd WhatsApp-bericht naar Boel te hebben gestuurd, met een lijst van mogelijke opvolgers. Dit gebeurde nadat intern al was besloten om niet met Boel verder te gaan, vlak na een evaluatie met algemeen directeur Jan Willem van Dop.

Uit dit gesprek kwam naar voren dat de clubleiding niet verder wilde met Boel. Na dat besluit belde Van Dop met Van Hintum over de gang van zaken, waarna het tweetal een lijst met mogelijke opvolgers besprak. Van Hintum stuurde deze lijst – per ongeluk – niet door aan Van Dop, maar naar Boel.

“Het klopt inderdaad. Jan Willem was in gesprek met Melvin. Dat gesprek heeft hij alleen gedaan, ook vanwege de emoties die daarbij kwamen kijken”, zegt hij tegen De Telegraaf. “Op de terugweg had ik Jan Willem aan de lijn. Dat soort gesprekken zijn nooit fijn om te doen. Dat is altijd lastig. Jan Willem heeft moeten zeggen tegen Melvin dat het einde verhaal was. In dat gesprek vroeg Jan Willem aan mij of ik een lijstje met mogelijke trainers kon doorsturen. Ik had Melvin Boel in mijn hoofd en stuurde per ongeluk dat lijstje niet naar Jan Willem maar naar Melvin toe”, onthult Van Hintum zijn fout.

De technisch manager van Go Ahead verontschuldigde zich direct bij Boel, maar kreeg geen reactie. “Ik ben er natuurlijk helemaal niet blij mee. Dit is niet fijn. Ik heb mijn excuses aan Melvin gemaakt. Het was een foutje en nooit zo bedoeld. Maar aan de andere kant wist Melvin op dat moment al wel hoe de vlag ervoor hing. De beslissing om niet met hem door te gaan was al gevallen”, aldus Van Hintum, die Joseph Oosting hoopt aan te stellen als opvolger.