'Go Ahead maakt komst opvolger Jari De Busser spoedig bekend'

wordt de nieuwe doelman van Go Ahead Eagles, zo weet FootballTransfers te melden op basis van bronnen. De Noorse doelman, die een verleden heeft bij Manchester City, wordt op korte termijn gepresenteerd bij de Deventenaren en gaat vermoedelijk fungeren als vervanger van .

Haug kwam bij City nooit verder dan het tweede elftal en keerde vervolgens terug naar zijn thuisland Noorwegen, waar hij actief was bij Vålerenga. In 2022 nam Toulouse de sluitpost over. In Frankrijk wist Haug nooit uit te groeien tot vaste eerste keeper. De club verhuurde hem aan Sarpsborg 08, Bodø/Glimt en Odds BK. Afgelopen jaar keerde de Noor weer terug bij Toulouse, waar hij uiteindelijk slechts zes keer in actie kwam.

Bij Go Ahead Eagles gaat Haug voor zijn kans als eerste doelman. FootballTransfers weet dat de 27-jarige keeper op korte termijn gepresenteerd zal worden. De Deventenaren waren naarstig op zoek naar een extra keeper. Reservekeepers Luca Plogmann en Sven Jansen lopen uit hun contract, terwijl er voor De Busser vermoedelijk de nodige interesse zal komen.

De Belg kende een sterk seizoen bij Go Ahead en liet zich al eerder uit over een mogelijke vervolgstap in zijn carrière. De Busser werd afgelopen winterstop zelfs gelinkt aan een transfer naar Feyenoord. Ook Club Brugge heeft de sluitpost op het oog.