Voetbalbond Curaçao deelt plots groot statement over Johan Derksen

De voetbalbond van Curaçao, de FFK, is afgelopen weekend met een statement gekomen over Johan Derksen. Aanleiding daarvoor is de presentatie van het WK-shirt van het debuterende eiland, waarin het boegbeeld van Vandaag Inside een hoofdrol speelde. De FFK distantieert zich nadrukkelijk van die beelden.

Vorige week donderdag werd het WK-shirt van Curaçao officieel gepresenteerd. Niemand minder dan Derksen – die momenteel uitzendingen van Vandaag Inside maakt vanaf het eiland – was aanwezig om het shirt aan het publiek te tonen. De Snor verscheen bij de start van de verkoop van het tenue, wat werd vastgelegd door cameraploegen van Vandaag Inside.

De Curaçaose voetbalbond nam nadrukkelijk afstand van deze beelden en deelde afgelopen zaterdag een uitgebreid statement op Facebook. De FFK wilde duidelijk maken dat Derksen niet verantwoordelijk was voor de officiële presentatie van het shirt. Het WK-tenue was namelijk eerder die ochtend al onthuld door twee bestuursleden van de voetbalbond.

Statement Curaçaose voetbalbond over Derksen

“FFK wil nadrukkelijk duidelijk maken dat deze video geen initiatief van FFK was, niet in opdracht van FFK is geproduceerd en dat FFK op geen enkele manier betrokken is geweest bij de ontwikkeling, productie of presentatie ervan. FFK begrijpt dat dit vragen en reacties heeft opgeroepen binnen onze gemeenschap. Juist daarom vindt de federatie het belangrijk om volledige duidelijkheid te geven over deze situatie”, schrijft de bond.

FFK vervolgt: “Communicatie, campagnes en officiële presentaties namens het nationale team van Curaçao verlopen uitsluitend via de geautoriseerde kanalen en officiële partners van FFK. FFK blijft zich maximaal inzetten voor de belangen, trots en vertegenwoordiging van het Curaçaose voetbal en voor de gehele gemeenschap die onze Blue Wave met passie steunt.”