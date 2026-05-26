Johan Derksen slaat plank volledig mis: ‘Vandaag Inside, corrigeer dit’

26 mei 2026, 08:15
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Johan Derksen heeft de plank maandagavond volledig misgeslagen met uitspraken over Rogier Meijer, de nieuwe hoofdtrainer van Sparta Rotterdam. Volgens De Snor heeft de oefenmeester in het verleden ‘er niets van gebakken’ bij NEC. Wie naar de statistieken kijkt, ziet dat de televisiepersoonlijkheid er behoorlijk naast zit met die bewering.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar Meijer werd maandagochtend officieel gepresenteerd op Het Kasteel. Waar cyberdeskundige Dave Maasland positief gestemd is, kraakt Derksen het besluit tijdens Vandaag Inside: “Het is een heel slechte keuze. Die technisch directeur van Sparta wordt daarop afgerekend, want dit wordt niks”, oordeelt hij vernietigend.

“Je moet even bij NEC informeren over hem, dan weet je alles”, gaat Derksen verder. “Hij is een nette, beschaafde jongen, maar bij NEC heeft hij er niets van gebakken”, vindt De Snor.

Prestaties Meijer bij NEC

In zijn eerste seizoen won Meijer de play-offs met NEC. In de jaren daarna kwam de club niet in de buurt van degradatie en haalde het zelfs twee keer de play-offs om Europees voetbal. Daarmee is nog niet alles gezegd, want in 2024 stootte Meijer met de Nijmegenaren door tot de finale van de KNVB Beker, waarin Feyenoord met 1-0 te sterk was.

“De bekerfinale? Dat was toch een andere trainer”, vraagt Derksen zich af. Valentijn Driessen snapt op zijn beurt niet waarom Sparta deze zomer allerlei ervaren krachten laat vertrekken. Derksen: “Zoals het er nu uitziet, wordt Sparta het nieuwe West Ham United. Een grote club die degradeert.”

Derksen zwaar onder vuur

Die uitspraken roepen natuurlijk vragen op bij voetballiefhebbend Nederland. Onder meer De Telegraaf-journalist Jeroen Kapteijns is het niet eens met de harde kritiek van Derksen.

Tja, ik heb het al eerder gezegd: Klassiek geval van een zonnesteek... (Die reactie is trouwens al snel verwijderd, kan FC Update dat uitleggen ?)

The all blacks
218 Reacties
1.135 Dagen lid
1.976 Likes
The all blacks
Hij praat veel maar zegt weinig. Weinig kennis van zaken.

Bayer Leverkusen
Team: Leverkusen
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 44 jaar (5 sep. 1981)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

