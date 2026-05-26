Verrassend nieuws: veelbesproken Mees Hilgers blijft langer bij FC Twente

26 mei 2026, 09:54
Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal.

Verrassend nieuws uit Enschede: Mees Hilgers blijft toch nog een jaar bij FC Twente. Het contract van de verdediger, die het afgelopen jaar geen minuut speelde, liep af, maar wordt automatisch verlengd met één seizoen. Dat meldt FC Twente op de officiële kanalen.

Het verhaal rond Hilgers en FC Twente krijgt daarmee een verrassende wending. Het leek erop dat de twee op ongelukkige wijze uit elkaar zouden gaan, maar dat blijkt dus niet het geval. “FC Twente wil doorgaan met de centrale verdediger en heeft daarom voor 1 april zijn aflopende contract niet opgezegd. Omdat Mees dit voor 16 mei ook niet heeft gedaan, is de overeenkomst volgens de cao Contractspelers Betaald Voetbal nu met een seizoen verlengd”, melden de Tukkers.

Het contract van de Indonesiër is met één seizoen verlengd. Hilgers wilde afgelopen zomer een transfer maken, maar greep die kans uiteindelijk mis. FC Twente weigerde hem op te stellen omdat Hilgers op dat moment beschikte over een aflopende verbintenis. Tot overmaat van ramp raakte de verdediger geblesseerd aan zijn knie.

Overigens meldde FC Twente vervolgens wel dat het om de tafel wilde gaan met Hilgers om tot een oplossing te komen. Het contract van Hilgers is nu automatisch verlengd.

FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 25 jaar (13 mei 2001)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
0
0
2024/2025
Twente
26
1
2023/2024
Twente
28
0
2023
Twente
0
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53

Complete Stand

