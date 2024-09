FC Twente-verdediger Hilgers hakt knoop door over interlandcarrière en wacht niet op Nederlands elftal

heeft een knoop doorgehakt over zijn interlandcarrière. De 23-jarige verdediger van FC Twente heeft besloten om zijn interlands te gaan spelen voor Indonesië. Daarmee wacht de jonge centrumverdediger een mogelijke oproep van het Nederlands elftal in de toekomst niet af.

Hilgers kwam in zijn interlandcarrière slechts eenmaal uit voor Jong Oranje. Dat was op 23 september 2022 tegen de leeftijdsgenoten van België (1-2 winst). Verder werd Hilgers, die inmiddels 101 wedstrijden in het eerste van FC Twente achter zijn naam heeft, niet opgeroepen bij Jong Oranje en ook een oproep voor het Nederlands elftal zat er vooralsnog niet in. Dat heeft er dan ook voor gezorgd dat hij heeft gekozen voor Indonesië.

Momenteel verblijft de FC Twente-verdediger in Jakarta om kennis te maken met het team. Hij zal echter nog niet in actie komen voor Indonesië. Vanaf de komende interlandperiode kan Hilgers worden geselecteerd door de Indonesische bondscoach Shin Tae-yong.

“Ik ben super trots op dit moment”, aldus Hilgers op de website van FC Twente. “Ik weet eigenlijk niet hoe ik het gevoel moet omschrijven. Ik heb Indische roots en ben hier in Nederland opgegroeid met mijn Indonesische familie. Ik kijk er erg naar uit om het avontuur mee te maken en ben heel benieuwd hoe het is om daar te zijn. Mijn ploeggenoten bij FC Twente zijn ook heel blij voor mij en hebben me gefeliciteerd met mijn keuze. Het zal een grote ervaring zijn."

Hilgers treft vele bekenden bij Indonesië

Bij de selectie van Indonesië zal Hilgers vele bekenden treffen. Zo komen spelers als Maarten Paes, Justin Hubner, Jay Idzes, Shayne Pattynama, Calvin Verdonk, Thom Haye, Ivar Jenner, Nathan Tjoe-A-On en Ragnar Oratmangoen al uit voor Indonesië. Daarnaast is vandaag ook bekend geworden dat PEC Zwolle-speler Eliano Reijnders de keuze heeft gemaakt voor Indonesië. “Ik denk dat we met de Nederlanders een heel hechte groep kunnen worden”, aldus Hilgers.

Hilgers gaat WK-kwalificatie spelen met Indonesië

Indonesië speelt de komende interlandperiodes alleen wedstrijden in de KW-kwalificatiecyclus richting het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het land is ingedeeld in een groep met Japan, Bahrein, Saudi-Arabië, Australië en China. Afgelopen donderdag speelde Indonesië met 1-1 gelijk tegen Saudi-Arabië, maandag treft de ploeg Australië. Hilgers kan mogelijk op 10 oktober zijn debuut maken als de ploeg het opneemt tegen Bahrein.

