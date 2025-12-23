De toekomst van bij Corinthians is onzeker. De Braziliaanse bekerwinnaar moet herstructureren om gezond te worden op financieel gebied. Of dat lukt met de Nederlandse grootverdiener in de gelederen, is nog niet duidelijk.

Depay was zondagavond de grote man aan de kant van Corinthians. De Nederlander maakte de beslissende 1-2 in de finale van het Braziliaanse bekertoernooi en bezorgde zijn club daarmee een hoofdprijs. Na de zege haalde Depay hard uit naar de clubleiding van Corinthians. Hij beschuldigde het bestuur er onder meer van leugens over hem te verspreiden. Ook sportief directeur Fabinho Soldado uitte zich negatief over zijn werkgever.

Tijdens de huldiging van Corinthians kreeg voorzitter Osmar Stabile de vraag of het tweetal volgend seizoen nog bij de club blijft. “Dat moet je aan hen vragen, niet aan mij”, liet de bestuurder weten, geciteerd door Voetbal International. “Ze gaven een interview waarin ze zeiden dat we administratieve problemen hebben. Maar ik moet Corinthians leiden met de middelen die ik heb”, aldus Stabile. “Als ik daarin steun krijg, is dat geweldig. Als ik die niet krijg, moet het maar zoals het gaat.”

Stabile geeft aan dat het eerste doel van Corinthians is om financieel gezond te worden. “We gaan alle afdelingen herstructureren en Corinthians zo organiseren dat we eind volgend jaar een veel betere situatie hebben dan toen ik het overnam”, kondigt de voorzitter aan. Of Depay daar onderdeel van uitmaakt, durft Stabile niet te zeggen. “Het is een kwestie van in gesprek gaan en ik kan niet zeggen of ze blijven. Memphis heeft een contract. Het contract van Fabinho loopt nu af. We gaan met ze in gesprek.” Depay ligt nog tot komende zomer vast in Brazilië.