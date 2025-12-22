Live voetbal

Memphis Depay scoort winnende goal en bezorgt Corinthians bekerwinst

Memphis Depay na goal in bekerfinale
Foto: © Imago
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
22 december 2025, 00:04

Memphis Depay werd zondagavond de grote held voor Corinthians. De Nederlander scoorde de beslissende treffer in de bekerfinale tegen Vasco da Gama en bezorgde zijn ploeg daarmee de Copa do Brasil.

In Brazilië wordt de bekerfinale over twee duels beslist: een heen- en een terugwedstrijd. De eerste wedstrijd tegen Vasco da Gama, afgelopen woensdag, werd in eigen stadion gespeeld, maar Corinthians kwam niet verder dan een 0-0-gelijkspel.

De return bood meer spektakel. Via Yuri Alberto kwam Corinthians na ruim een kwartier op voorsprong. Vasco, de ploeg van onder meer Philippe Coutinho, kwam vlak voor rust op gelijke hoogte via Nuno Moreira.

Ongeveer twintig minuten na rust bracht Depay de beslissing. De all-time topscorer van het Nederlands elftal was het eindstation van een goede aanval en prikte de 1-2 achter doelman Jeo Jardim. Die treffer bleek cruciaal: Corinthians hield stand en trok de overwinning over de streep, waarmee de bekerwinst een feit was. Het betekende de eerste bekerwinst in zestien jaar voor Corinthians.

Voor Memphis is dit alweer zijn tweede prijs in dienst van Corinthians. Eerder won de oud-spits van onder meer PSV en Manchester United de Campeonato Paulista.

Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 31 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Corinthians
21
5
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-
2024
Corinthians
11
7

Meer info

