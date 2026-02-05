Johan Derksen heeft in Vandaag Inside opnieuw zijn complimenten uitgedeeld aan voetbalanalist Kenneth Perez. Volgens de hoofdrolspeler van de SBS6-talkshow heeft bijna iedereen een hekel aan de oud-profvoetballer, maar is hij wel ‘geniaal’ in zijn teksten over voetbalduels.

Het gespreksonderwerp komt tot stand door Tina Nijkamp, die zich verheugt op de nieuwe Videoland-serie Football Island. In dat programma verruilen elf oud-topvoetballers – zoals Wesley Sneijder en de gebroeders De Boer – ‘hun luxeleven’ voor een back-to-basic-bestaan op een eiland. Het programma lijkt dan ook een soort variant op Expeditie Robinson te worden.

Derksen: 'Iedereen heeft een hekel aan Kenneth Perez'

Valentijn Driessen vindt het opvallend dat Kenneth Perez een van de deelnemers is in het eerste seizoen van het programma: “Hij wil nóóit iets te maken hebben met iemand”, zegt de tafelgast van VI. Derksen mengt zich: “Iedereen heeft een hekel aan Perez. René (Van der Gijp, red.) heeft ook een hekel aan hem, maar ik vind hem absoluut de allerbeste met teksten over wedstrijden”, aldus De Snor.

“Echt geniaal, die man. Dan mag hij wel een lul zijn”, vervolgt de voormalig voetballer van onder meer SV Meppen en MVV Maastricht. “Wie hij ook wil aanpakken, pakt hij aan. Ook bij clubs waar hij zelf gevoetbald heeft”, constateert Driessen.

Eerdere uitspraken van Derksen over Perez

Derksen heeft al vaker aangehaald dat hij gecharmeerd is van de Deense analist van ESPN. “Ik vind nog steeds dat hij er met kop en schouders bovenuit steekt. Dat is wel een eigenwijze jongen met een eigenwijze uitstraling, maar die zegt wél wat”, sprak de televisiepersoonlijkheid al in 2024.

Vandaag Inside - Johan Derksen over voetbalanalist: 'Iedereen heeft een hekel aan hem, ik vind hem absoluut de allerbeste!'