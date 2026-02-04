Vanaf 29 maart wordt bij Videoland de serie Football Island uitgezonden. Onder leiding van presentator Frank Evenblij reizen elf oud-voetballers, waaronder Frank de Boer en zijn broer Ronald, af naar een tropisch eiland waar zij de strijd met elkaar aan zullen binden.

Videoland presenteert de 'selectie' voor het programma woensdag op sociale media. Behalve de gebroeders De Boer zullen ook Kenneth Perez, Jan van Halst, John van 't Schip, Richard Witschge, Mike Obiku, Tom Beugelsdijk, Ryan Babel, Wesley Sneijder en Kees Kwakman in Football Island te zien zijn.

De presentatie is in handen van Evenblij (47), de voormalig Jakhals in De Wereld Draait Door die tegenwoordig onder meer het radioprogramma Dijkstra en Evenblij ter plekke maakt met Erik Dijkstra. De oud-voetballers verruilen op het eiland 'hun luxeleven voor een back-to-basic-bestaan', schrijft Videoland. Het programma lijkt dan ook een soort variant op Expeditie Robinson te gaan worden: "In voetbal-geïnspireerde matches nemen de mannen het tegen elkaar op in uitdagingen die vaak ver buiten hun comfortzone liggen", belooft de zender alvast.

Nijkamp plaatst één kanttekening: 'Nu vooral voor mannen'

Kijkcijfergoeroe Tina Nijkamp spreekt van een 'mooie namenlijst' in Football Island, maar plaatst één kanttekening bij de aankondiging van het programma. "Was het niet leuker geweest als dit juist door een niet typische sportpresentator was gepresenteerd? Nicolette Kluijver bijvoorbeeld? Nu wellicht echt vooral voor mannen dit", schrijft Nijkamp op Instagram.