Wim Kieft weigert aan te schuiven in programma van Hélène Hendriks

Wim Kieft heeft geweigerd om aan te schuiven bij het programma De Oranjezondag van sportpresentatrice Hélène Hendriks. Dat maakt de voetbalanalist bekend in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Voor de tweede keer in korte tijd kwam Hendriks met haar programma De Oranjezondag in de problemen door de plotselinge afwezigheid van vaste sidekick Jack van Gelder. Om de voormalig voetbalcommentator te vervangen, had Hendriks voetbalanalist Kieft in het vizier. De analist werd echter last-minute gebeld: het was namelijk inmiddels al zondagmiddag, 16.00 uur.

"De redacteur vroeg ik het leuk zou vinden om vanavond in de uitzending te komen. Dan denk ik: als je om 16.00 uur belt, is er iemand ziek. Ik denk dat ze het lijstje zijn afgegaan. Ja, dus dat heb ik niet gedaan", zegt Kieft.

De voetbalanalist lijkt de voorkeur te hebben voor een andere talkshow dan de Oranjezondag. Komend weekend schuift hij, mits het goed gaat met zijn knie, bij het programma Studio Voetbal op NPO 1: "Ik las toevallig van de week dat Studio Voetbal het slechtst bekeken sportprogramma is van Nederland. Als ze maar niet denken dat ik de grote redder ben", zegt Kieft lachend.