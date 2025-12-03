Wierd Duk begrijpt wel dat René van der Gijp liever niet samen aan tafel zit bij Vandaag Inside. De journalist van De Telegraaf is ‘veel te serieus’ voor Van der Gijp, denkt hij zelf.

Van der Gijp liet in augustus doorschemeren dat hij niet zoveel heeft met Duk, die juist de favoriete tafelgast is van collega Johan Derksen. “En als hij tegen mij zegt dat hij Wierd Duk goed vindt, zeg ik gewoon niks. Ik hou gewoon m’n mond. Het is smaak.”

Artikel gaat verder onder video

“Het heeft niets te maken met of hij beter is of slechter... Het is smaak en over smaak valt niet te twisten. Daar ben ik gewoon heel makkelijk in. Ik heb alleen gezegd: ik heb hem niet zo heel graag naast me. Ik heb hem niet zo graag naast me”, zei Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

In een interview met Panorama wordt Duk deze week gevraagd naar de uitspraken van Van der Gijp. Hij heeft daar wel begrip voor. “René van der Gijp wil dan niet meer naast me zitten, want die moet het echt van de snelle babbel en de lach hebben. Ik ben voor hem veel te serieus.”

Duk is sowieso een atypische gast voor het programma. “Ik ben heel slecht in smalltalk. En aan die tafel is smalltalk essentieel. Omdat ik dat niet kan, val ik stil. En dan denkt Wilfred Genee waarschijnlijk: die gast is eigenlijk hartstikke saai.”

Het tegendeel is waar, lijkt Duk daarna te willen zeggen. “Het grappige is: in mijn eigen vriendenkring wordt heel veel gelachen. Daar maken we ironische grappen, zijn we gevat. Maar bij VI geldt een heel ander type humor. Meer de platte humor, de kantinehumor. Omdat ik daar niet in mee kan, vindt René dat ik geen humor heb. Het sluit gewoon niet aan.”

“Toch kan ik er blijven komen, voor de afwijkende inhoud”, weet de journalist, die steevast aanschuift op woensdag als Van der Gijp een vrije avond heeft. “Ik vind het ook gezellig, ik zit er prima met Raymond Mens of Thomas van Groningen. Maar ik snap heel goed dat dit programma elementen nodig heeft die iemand als ik niet breng.”