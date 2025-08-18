Live voetbal

Van der Gijp ergert zich: 'Ik zit liever niet naast Wierd Duk'

Wierd Duk lijkt de vervanger te worden van René van der Gijp bij Vandaag Inside op woensdagavond, de vaste vrije avond van Van der Gijp. Op de andere dagen mag Duk wel thuisblijven, als het aan Van der Gijp ligt. “Ik heb hem niet zo graag naast me.”

In de podcast KieftJansenEgmondGijp krijgt Van der Gijp de vraag of hij ‘klaar’ is voor het nieuwe seizoen van Vandaag Inside. “Klaar voor… Waar slaat dat op?”, zegt Van der Gijp. Toch heeft hij wel zijn bedenkingen bij de richting van het programma. Johan Derksen vindt de inhoud belangrijk en wil mede daarom Duk op de woensdagavond, terwijl Van der Gijp bekendstaat om zijn luchtigheid en relativeringsvermogen.

“Ja, maar weet je wat het is? Het is jammer dat zo iemand niet meer weet waar de kracht van het programma zit”, zegt Van der Gijp. “Het is wel jammer. Maar aan de andere kant heb je ook te maken met iemand die een bepaalde leeftijd heeft. Ik ga het hem niet uitleggen. Dat heb ik totaal geen zin in. En weet je wat het is? Bij alles wat er op tv gezegd wordt, is het vaak een kwestie van smaak en persoonlijke voorkeur.”

“En als hij tegen mij zegt dat hij Wierd Duk goed vindt, zeg ik gewoon niks. Ik hou gewoon m’n mond. Het is smaak. Het heeft niets te maken met of hij beter is of slechter... Het is smaak en over smaak valt het twister. Daar ben ik gewoon heel makkelijk in. Ik heb alleen gezegd: ik heb hem niet zo heel graag naast me. Ik heb hem niet zo graag naast me.”

