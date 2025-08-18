Derksen voorziet snelle beslissing over vervanger Van der Gijp: 'We kunnen niet zonder hem'

Johan Derksen stelt in zijn podcast Groeten uit Grolloo dat een beslissing over de vervanging van René van der Gijp bij Vandaag Inside niet lang meer op zich zal laten wachten. Presentator Wilfred Genee is terug van vakantie en zal samen met Derksen een beslissing maken.

Van der Gijp wilde vorig seizoen de woensdagen vrij nemen en die wens werd ingewilligd. Albert Verlinde verving de goedlachse analist vervolgens steeds, maar de Bosschenaar vertrekt naar RTL Tonight. De geruchten over de opvolger van Verlinde houden al een tijdje de gemoederen bezig. Derksen gaf zaterdag al aan dat Wierd Duk in ieder geval komende woensdag de honneurs waarneemt, aangezien de talkshow vandaag (maandag) weer terugkeert op de buis. "Het ziet er naar uit dat dat voor vast is", voegde De Snor daar nog aan toe.

Tijdens Groeten uit Grolloo deelt Derksen dat er spoedig een beslissing wordt genomen over de vaste vervanger van Verlinde. De strenge analist van Vandaag Inside spreekt andermaal zijn voorkeur voor Duk uit. "Hij is met de verkiezingen voor de deur een hele goede insider in de Nederlandse politiek, maar hij is van alle brandhaarden in de wereld ook erg op de hoogte. Dus eigenlijk kunnen we niet zonder Wierd Duk."

Derksen legt vervolgens uit waarom het zo lang duurt voordat er definitief een vervanger wordt aangewezen. "Wilfred is gisteren (waarschijnlijk zondag, red.) pas thuisgekomen van vakantie en die moet ook nog even zijn plasje hierover doen. Met hem hebben we nog niet kunnen vergaderen. Ik denk alleen niet dat Wilfred daar tegen is om met een andere kandidaat komt." Genee stelde eerder wel Matthijs van Nieuwkerk voor, maar dat lijkt niet rond te gaan komen.

Doel van het programma en roulerende gasten

Hoewel Derksen groot fan is van Duk, heeft hij ook genoeg aan te merken op de journalist. "De maniakale wijze waarop hij voor Israël kiest in het conflict, daar ben ik het helemaal mee oneens. Dat leidt weer tot discussie en dat is het doel van het programma." Geruchten over roulerende tafelgasten op de woensdagavond veegt Derksen van tafel. "Nee, maar Thomas van Groningen en Raymond Mens zijn zo goed, dat we ze aan tafel kunnen zetten én aan de bar. We hebben echter een paar basisgasten en ik zou Wierd in die rol graag voor de woensdag willen."