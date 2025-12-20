Driessen begrijpt niks van Van Persie: 'Randdebielen zijn nauwelijks tot rede vatbaar'

Robin van Persie ging na afloop van Feyenoord - sc Heerenveen (2-3) in discussie met een deel van Het Legioen. Als het aan Valentijn Driessen had gelegen, had hij dat nagelaten.

De Rotterdammers zitten in een moeilijke fase en hebben de laatste zeven van de negen wedstrijden verloren. Ook in het bekerduel met de Friezen ging het mis, waarna Van Persie zich genoodzaakt voelde een gesprek aan te gaan met enkele fanatieke Feyenoord-fans. Driessen vond het geen verstandige actie, zo laat hij weten in Kick-Off. "Met randdebielen een discussie aangaan heeft geen enkele zin. Zij zijn nauwelijks tot rede vatbaar. Als je dat zag… dat sloeg toch helemaal nergens op?" Volgens de zoon van de journalist, die in het stadion aanwezig was, ging Van Persie echter niet in discussie, maar liet hij weten dat de fans zich normaal moesten gedragen.

Artikel gaat verder onder video

Het optreden van de Feyenoord-trainer op de persconferentie na afloop kon Driessen meer bekoren. "Daar sprak hij niet tegen een klein groepje, maar tegen de hele achterban. Dat deed hij geweldig. Hij is verbaal ontzettend sterk en maakte daar echt indruk. Hij stond daar echt voor de troepen."

Toch is verbaal sterk zijn onvoldoende om toptrainer te worden, benadrukt Driessen nog eens. Bovendien vindt de journalist van de Telegraaf dat Van Persie twee keer moet nadenken voordat hij bepaalde acties uitvoert. "Hij moet gewoon niet met déze supporters in gesprek gaan. Feyenoord is zoveel meer dan de harde kern. Dat zag je ook in De Klassieker: Ajax won zonder de F-side van Feyenoord."